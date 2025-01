Kínzó nőgyógyászati problémájáról rántotta le a leplet Oláh Orsi, akit a Házasság első látásra második évadában ismert meg az ország. A 29 éves műkörmöst a párkapcsolati reality során a tűzoltó Zolival állították párba a pszichológusok, jóllehet később kiderült, nem igazán működőképes a házasságuk.

Házasság első látásra: Orsi sorra járja az orvosokat / Fotó: Szabolcs László

Házasság első látásra Orsi a kísérlet folyamán számos cikk és pletyka főszereplője lett. Például azért, mert összehozták a műsor egyik pszichológusával, Gaál Viktorral, valamint azért, mert egyik reggel a vita hevében megütötte a férjét. Bár Orsi a közösségi médiában folyamatosan úgy tesz, mintha zavarná az őt övező, gyakran túlzó érdeklődés, folyamatosan oszt meg magáról tartalmakat, bizony, még a legintimebb titkait is felfedi az Instagram követők előtt!

Legutóbb azt találta fontosnak elárulni, hogy borzalmas fájdalmakkal jár számára a menstruáció, olyannyira, hogy havonta egyszer valóságos pokollá válik az élete. Oláh Orsi azt is elmondta, hogy sorra járta az orvosokat, mindenféle vizsgálaton volt, ám nem derült ki, hogy valójában mi okozza a fájdalomcsillapítóval is elviselhetetlen görcsöket. A kommentelők persze azonnal a segítségére siettek: sokan azt javasolták, hogy a nehéz napokon tegyen melegítő párnát a hasára, míg mások szerint endometriózisa van, ezért Orsi megígérte, hogy nem adja fel, ennek is utánajár.

Végezetül arra a kérdésre is válaszolt a Házasság első látásra sztárja, hogy miért hagyta abba a fogamzásgátló szedését már 5 éve, annak ellenére, hogy azóta vált pokollá számára a menstruáció.

– Mert már tíz éve szedtem akkor, és nem akartam tovább mérgezni a testem és a hormonjaimat. Egyre több lett a mellemben a csomó és inkább letettem

– vallotta be őszintén a Házasság első látásra elvált szereplője.

Házasság első látásra: Orsi folytatja az önismereti munkát

Január 7-én, kedden véget ért a Házasság első látásra második, meglehetősen viharos és botrányokkal tarkított évada. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a pároknak dönteniük kellett: együtt maradnak a házasság szent kötelékében, vagy válnak, és külön utakon folytatják.