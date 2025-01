Január 7-én véget ért az ország legnépszerűbb és legnézettebb párkapcsolati reality-je a Tv2-n. A Házasság első látásra fináléjában eldőlt, hogy melyik pár hogyan döntött, és bizony hatalmas volt az öröm, amikor kiderült, hogy Házasság első látásra Reni és Wollner Péter, azaz Brumi egymás, a szerelem és a házasság intézménye mellett tették le a voksukat.

Házasság első látásra: Reni és Brumi együtt maradtak (Fotó: TV2)

Amilyen harmonikusan alakult az ő kapcsolatuk, annyira nem találta a közös hangot Kovács Reni és a műsor egy másik szereplője, Oláh Orsi! Utóbbi csak a második évad vége után rukkolt elő azzal a hírrel, hogy ő és Reni férje, Brumi életre szóló barátságot kötöttek a forgatások során. Orsi még egy közös képet is feltöltött az Insgaramra Brumival, amiből bizony az élénk fantáziájú netezők azt a következtetést vonták le, hogy több is van köztük a bevallott barátságnál.

Reni egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban kifejtette, hogy megalázónak tartja Orsi időzítését, szerinte ugyanis nem véletlenül tette ki a Brumival készült képet közvetlenül azután, hogy kiderült a végső döntés. Ám az is egyértelművé vált, hogy más baja is van a 29 éves műkörmössel.

– Szerintem küldjetek neki egy csokor nefelejcs virágot, mert szegénynek ködösek az emlékei, viszont boldogan látom, hogy elindult az önfejlődés útján, sőt, mi több, már diagnózist is felállít számunkra. Én a helyében inkább mélységesen hallgatnék. Több hónapot vártak Brumesszal, hogy kitegyék a képet, ezért mikor máskor, mint az igenünk melegében a legalkalmasabb időpont erre, de nyilván ebben semmi megalázó szándék nem volt. Időrendben pedig az ő barátságuk szövődött hamarabb. Szerintem ti sem úgy ismertetek meg minket Zolival, hogy bárkit is meg akartunk volna bármivel is alázni

– robbantotta a bombát a Házasság első látásra sztárja, a követői pedig már most dörzsölik a tenyerüket, és Orsi reakciójára várnak.

Házasság első látásra: dagad a botrány Orsi és Reni között (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Brumi vallott az érzéseiről

Wollner Péter és Kovács Renáta házassága tulajdonképpen már a kezdetektől fogva jól alakult, hiszen az oltárnál kimondott igen után a fináléban további bizalmat szavaztak egymásnak. Brumi a Ripost-nak őszintén vallott arról, hogyan élte meg az utolsó pillanatokat.