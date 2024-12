Egy emberként aggódik az ország a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészért, akit rövid időn belül harmadjára is baleset ért. Bodrogi Gyula másnap még felvette a telefont, elmesélte, hogy barátoknál voltak vendégségben, amikor tőlük elindultak, a rosszul kivilágított lépcsőházban megszédült és elesett.

Bodrogi Gyula feleségére akart vigyázni, amikor balesetet szenvedett Fotó: Máté Krisztián/hot magazin

Bodrogi Gyula balesete után nem nyilatkozik a család

A legendás színművészről köztudott, hogy bármikor szívesen nyilatkozik, most azonban napok óta nem lehet elérni sem őt, sem kedvesét, Angélát. Bodrogi Gyula állapotáról így nem lehet újabbat tudni, pedig a rajongók, tisztelők nagyon várják az új híreket kedvencükről. Mindenki Süsüje még december 23-án esett el, úgy tudni hónapokig nem állhat színpadra a mai napig elképesztő népszerűségnek örvendő legenda. De biztosat csak ő, vagy szerettei mondhatnának, de sajnos nem veszik fel a telefont. A Bors Bodrogi Gyula színművész korábbi szerelmét, Voith Ágit is hívta, akivel mai napig nagyon jó kapcsolatban vannak, napi szinten beszélnek egymással, együtt is dolgoznak.

– Nem nyilatkozom, megkértek rá! – hárította el a kérdésünket határozottan a legenda felesége, akivel sosem váltak el hivatalosan, hiába mindketten mással élnek évtizedek óta. Úgy tűnik a család hírzárlatot rendelt el a balesetet szenvedett művész állapotáról.

A színművész volt párja sem nyilatkozott Fotó: MTI

„Engem a színpadról visz majd el a Jóisten, mert azt kértem”

Bodrogi Gyula színművészt a családja és a színpad élteti. Amikor három éve megállt a szíve, állítása szerint akkor is a szakma szeretete és a nézők hozták vissza.

Annyira emlékszem, mentem le a lépcsőn, éreztem valamit, visszafordultam, de akkor már Angéla hívta Merkely doktort, nekem ez az egész elszállt. Majd arra ébredtem, hogy meg voltam mentve! Engem valószínű a színpadról visz majd el a Jóisten, mert azt kértem. És hogyha szeret, akkor be is tartja, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig éljek, hogyha ez lehetséges!

– mondta korábban lapunknak Bodrogi Gyula.