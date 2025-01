Földes Eszter tavalyi éve egyáltalán nem volt könnyű. Először a Bors szellőztette meg, hogy válságba került a színésznő és A Kispál és a Borz és a Kiscsillag énekese, Lovasi András házassága. Majd júliusban Földes Eszter és párja a Facebook-oldalukon külön-külön tudatták a követőikkel, hogy elválnak.

Földes Eszternek nem volt jó éve Fotó: Szabolcs László / hot magazin!

Földes Eszter válása mindenkit meglepett

Földes Esztert nagyon megviselte a válása, s ezt a mai napig nem is rejti véka alá. A szakítás feldolgozásában sokan segítettek neki, de mindenekelőtt ő kellett ahhoz, hogy méltósággal tovább tudjon lépni. Erről a folyamatról számolt be a minap a közösségi oldalain. A bejegyzésében hosszan mesélte el, hogyan értékeli a az elmúlt évet.

"Nehéz nekiállni ennek a posztnak…“2024. Köszi mindent.” Olyan sokat olvastam ezt. Én is próbáltam leírni. De nem ment. Nehéz megköszönni azt a sok fájdalmat, veszteséget, félelmet, magányt, összeomlást, amit 2024 nekem jelent. Bár mondják, hogy majd az idő… Nem, nem az idő egyedül. Nélkülem az idő semmit nem old meg. Ahhoz én kellek. Meg türelem, figyelem, fegyelem, szeretet. Türelem önmagamhoz. Figyelem befelé és magamra. Fegyelem, hogy erőmnél maradjak. Szeretet, amit nem csak másoknak, önmagamnak is meg tudok adni. Nem, nem köszönöm meg 2024. De köszönöm minden embernek, aki megtartott, figyelt, vigyázott rám, hitt bennem, nekem, és szeretett."

És köszönöm magamnak, hogy bármennyire féltem, mégis mentem előre, hogy mertem segítséget kérni másoktól, mertem gyenge lenni, mertem a felém áradó szeretetbe kapaszkodni, mertem kiszolgáltatott lenni, és köszönöm, hogy most van bátorságom megköszönni magamnak.

"És nem, nem írom le azt se, hogy “gyere 2025.”, mert jön az, ha akarom, ha nem. Viszont gyere vissza Eszter, akit majdnem elvesztettem. Az élet kincs, ha nyitott szívvel csináljuk végig. Boldog új életet!" – fogalmazott Földes Eszter.

