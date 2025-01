Csézy követői bizonyára könnybe lábadt szemekkel fogadták a hírt, hogy megszületett a kislánya.

Csézy férje, Laci is boldog édesapává vált, az énekesnő megható bejegyzéssel köszöntötte a kicsit (Fotó: TOROCZKAI CSABA / HOT MAGAZIN)

Csézy kislánya megszületett: „A világ legnagyobb boldogsága”

A csodaszép énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg a jó hírt, hogy világra jött első kislánya, aki az Elizabet nevet kapta. Csézy csak annyit írt a bejegyzéshez:

A világ legnagyobb boldogsága! Isten hozott Elizabet!

Nem is kell több, a bejegyzés mellé egy szivecskés és egy imával összekulcsolt kezet is rakott, amelyből tudható, hogy elképesztően hálás gyermekéért. Az énekesnő egy elképesztően szép képet is megosztott, amelyen a picit épp megpuszilni készül, a tündéri fotóról csak úgy árad a nyugalom és a béke, órákig is el lehetne nézegetni. A kommentelők nem győznek gratulálni, néhány perc alatt elárasztották az oldalt a kedves hozzászólásokkal. „Szeretettel gratulálok, legyetek nagyon boldogok” – írja az egyikőjük. „Betegségtől mentes, hosszú, boldog életet kívánunk a kislányotoknak” – szólt hozzá egy másik kommentelő. Annyi bizonyos, hogy a kis hercegnő tökéletes kezekben van, az énekesnő és férje már nagyon várták a pici érkezését.

Évekig küzdöttek a babáért

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a gyönyörű énekesnő korábban egy dalt is írt születendő babájának, azonban a sors akkor még másképp írta a forgatókönyvet:

Akkor íródott, amikor már nagyon szerettünk volna szülővé válni Lacival. Rakonczai Viktor írta a zenét, Szabó Ágit kértem meg, hogy írjon hozzá szöveget. És éppen azután kaptam meg felénekelve tőle, amikor megszűnt az első terhességem, megszűnt a kislányom szívhangja. Emlékszem, ahogy ültünk Lacival a kocsiban, és csak folyt a könnyünk.

Csézy akkor eltette a szerzeményt és két évvel ezelőtt vette elő újra, amelyhez a klip már úgy készült el, hogy az énekesnő várandós volt. Mindenesetre, a boldogságuk most határtalan, ezúton is szeretettel gratulálunk neki és férjének!