Charlie megható vallomása: „Szeretném még jó sokáig látni a kis unokámat”

Óriási bulival, Aréna-koncerttel ünnepli meg a születésnapját az élő legenda. Horváth Charlie számos műfajnak meghatározó alakja: a rock-jazz-blues megkerülhetetlen alakja, népszerűsége pedig évtizedek óta mit sem csökkent.

Charlie Aréna-koncerttel ünnepli 77. születésnapját (Fotó: Barta Imre)

Szombaton jön a Charlie 77

Bár a 77. születésnapját hivatalosan hétfőn ünnepli, a Papp László Budapest Sportarénában már október 26-án, szombaton felköszönti őt a közönség! Itt ad ugyanis nagykoncertet, ahol az örökzöld dalai mellett látványos színpadkép és számos vendégelőadó gondoskodik majd a jó hangulatról.

A Bors most felkereste Charlie-t, aki elárulta, milyen érzés Aréna-koncertre készülni.

Csodálatos, de nem a méret a lényeg, hanem a közönség, akik mindig szeretetet és erőt sugároznak felém a nézőtérről

– fogalmazott izgatottan az énekes, akinek különösen fontos ez a születésnap, és a Charlie 77 címmel ellátott koncert:

A 7-es a szerencseszámom. Nem értek a számmisztikához, de úgy érzem, lehet bennük erő

– mosolygott Charlie, aki nem akart előre ellőni minden meglepetést, de annyit elárulta, Curtis és Freddie biztosan mikrofont ragad majd a koncerten.

Charlie-t a közönsége élteti, a hétköznapokban pedig nagypapa üzemmódba kapcsol, és a lehető legtöbb időt tölti kamasz kisunokájával (Fotó: Barta Imre)

Horváth Charlie unokája kedvéért fújná még sokáig a szülinapi gyertyákat

Az ünneplés pedig szombaton nem ér véget.

– Lesz születésnapi afterparty – árulta el az énekes, aki meghatottan hozzátette: – Szeretném még jó sokáig látni a kis unokámat! – utalt a 13 éves tinire, akivel nagyon szoros kapcsolatot ápol.

Charlie nagyszerű formában van, eszében sincs visszavonulni, s számos külföldi példa is mutatja, hogy a rockzenészek még a 7., 8. ikszen túl is színpadra állnak, és imádja őket a közönség. De hogy lesz-e Charlie 88 elnevezésű koncert is?

Ezt a Jóisten dönti majd el

– mosolyodott el az elismert énekes.