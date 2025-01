Bódi Csabi ezért nem szerepel celebműsorokban: "Nagyon jó pénzt ajánlottak, de..."

Bódi Csabi családja közel 50 esztendeje képezik a magyarországi zenei élet szerves részét. A fiatal zenész ebből a 46 évet felölelő életműből 25 évvel vette ki a részét, mégsem szállt el.

Bódi Csabi nem gondolja magát olyan tehetségesnek, mint a szülei (Fotó: Paprika TV )

Bódi Csabi: „A mostani zenészek jobbára csak a saját hasznukra figyelnek”

Nem vagyok álszerény, én nem gondolom magam olyan tehetségesnek, mint amilyenek a szüleim. Az édesapám és az édesanyám tehetségének a nyomába sem érek. De mondhatnám akár Bangó Margitot, Bodrogi Gyulát, vagy Majkát is. Hol jöhetnék én ahhoz, hogy hozzájuk hasonlítsam magam? A szüleimnek a Jóisten tehetséget adott, ezáltal lehetőséget kaptunk, hogy feledtessük az emberek minden gondját, baját és a zenénkkel vigaszt tudjunk nyújtani. Nagy vágyam az, hogy továbbra is ilyen színvonalon és lendülettel tudjuk tovább vinni azt az örökséget, amely a szüleim esetében 46 év, az enyémben pedig 25 éve már

– mesélte őszintén Bódi Csabi, aki szerint valami kiveszett a zeneiparból.

– Februárban lesz egy éves a Bódi Buli nevet viselő YouTube-csatornánk, ahol kezdő és már a szakmában lévő tehetségekkel dolgozunk együtt. Édesapám mindig nagy hangsúlyt fektetett a roma tehetségek gondozására, felfedezésére, míg a mostani zenészek jobbára csak a saját hasznukra figyelnek. Régen más volt, gondoljunk csak Charlie és Cserháti Zsuzsa duettjére. Mi pont ezért igyekszünk segíteni olyan előadóknak, akik számára nem biztos, hogy lehetőségük lenne ilyen volumenű sikert elérni. Most is a YouTube-trendingben van több Bódi Bulis alkotás is. – mondta büszkén Bódi Guszti fia, aki rendszerint visszautasítja a televíziós műsorokban való szereplést.

Bódi Csabi nem tud azonosulni a celeb műsorokkal (Fotó: Szabolcs László)

Ezért mond mindig nemet a tévés felkérésekre

Hívogatnak műsorokba, volt ahová háromszor is elhívtak, de mindháromszor nemet mondtam. Nagyon jó pénzt ajánlottak, de egyszerűen nem tudtam volna azonosulni azzal, ahogyan egy-egy ilyen műsorban viselkednek az emberek. A közönség pedig sajnos még mindig úgy gondolja, hogy akit nem látnak a tévében, az nem is létezik, nem is népszerű

– árulta el Bódi Csabi.