„Teljesen felemésztett” – gyermekei tartották a lelket Angelina Jolie-ban

Az új szerep egy új kezdetet is jelentett Angelina Jolie életében, a színésznő a közelmúltban a Times Radio egyik adásában beszélt személyes és művészi küzdelmeiről. Elmondás szerint Brad Pittel való válása során a hosszas procedúra teljesen felemésztette őt, ezért nagyon hálás, amiért megkapta Maria Callas szerepét.

Angelina Jolie végre újra önmaga lehet, rengeteg motivációt adott neki az új szerep (Képünk illusztráció) Fotó: Northfoto

Lezárult a 8 éves jogi csata Jolie és Pitt között, már csak egy szőlőbirtok, a Château Miraval sorsa kérdéses. A válási procedúra szinte teljesen felemésztette a színésznőt, akinek 6 gyermeke, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne adott erőt, hogy kiálljon önmagáért.

Egy a családhoz közel álló forrás elárulta, hogy a gyerekek arra ösztönözték anyjukat, hogy védje meg magát és hallassa a hangját a nyilvánossággal is. A gyerekek úgy nőttek fel, hogy már kiskorukban megtapasztalták azt, hogy egy bizonyos személy hatalmával és kiváltságaival visszaélve elnyom másokat, így nem akarták, hogy anyjuk is erre a sorsa jusson.

Úgy tűnik a színésznőnek Maria Callas nem csak egy sima szerep lesz, az életrajzi film kapcsán már most rengeteg hasonlatot vont le saját és a Callas élete között. Az opera énekesnő élete is tele volt fájdalommal és küzdelemmel, így Jolie könnyen tudott azonosulni vele. Először félelmetes volt számára a szerep, de a hitelesség érdekében még énekórákat is vett a színésznő.

A felszabadító projekt és a körülötte lévő emberek segítettek Jolie-nak abban, hogy visszaszerezze életkedvét - írta a Life.hu.