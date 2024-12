A nézők döntöttek: inkább WhisperTon, mint a boksz…

Múlt héten győztest hirdettek a Dancing with the Stars 5. évadában. A nyertesnek járó kupát végül WhisperTon és Tóth Katica párosa emelhette a magasba. A fiatal fiú TikTok-on már befutott: több mint egymillió fős rajongótábora van. Tévéműsorban most szerepelt először, s ahogy mondani szokták: jött, látott és győzött. A rajongók sem titkolták: sokkal többre értékelik azt, amibe a TV2 műsora által belevág, mint a konkurens csatorna sportját…

WhisperTon és Tóth Katica nyerte a Dancing with the Stars 5. évadát: ezután sem hagynak fel a tánccal (Fotó: Szabolcs László)

Inkább WhisperTon tánca, mint a boksz...

WhisperTon és Tóth Katica a győzelem után megígérte, nem oszlanak fel, különleges turnéra indulnak: országszerte számos táncstúdióban adnak majd táncórákat a lelkes vállalkozóknak. Bár manapság az interneten kommentet olvasni nem épp szívderítő, hiszen rengeteg a fröcsögés, ezúttal meglepő volt az egyetértés abban, hogy szuper, amit csinálnak!

– Van hozzá tehetsége, szóval szerintem nagyon jó döntés – vélekedett egy hozzászóló egy fórumon, míg mások a konkurens csatorna verekedős műsorával szemben hozták pozitív példaként.

– Ebben a projektben semmi rossz nincs, tolják csak, nem bántanak vele senkit – fogalmazott egy másik.

– Mindenki bokszol, mindenki táncol… – akadt mégis egy bosszankodó, amire a válasz sem maradt el: van, aki úgy gondolja, Tonék ténykedése még mindig sokkal szimpatikusabb, mint az önjelölt bokszolók fellengzése.

– Ton jól táncol. Messze áll a profitól, de laikus szemmel nézve is öröm, ahogy a színpadon mozog. És nem kezdett el tánccipőt magára tetováltatni, mint Larácska – utalt Schobet Larára, akinek legutóbbi fotóján a jobb csuklóján egy pár bokszkesztyűről készült tetováláson akadt meg a szeme. A nézők már hetekkel ezelőtt is kifejtették elmarasztaló véleményüket a verekedős műsor kapcsán:

– Szomorú az RTL felől, hogy nem érdekli őket a nézők véleménye, és mindent ugyanúgy csinálnak, mint tavaly – vélekedtek, miután újabb, 10 millió forintos bírságot rótt ki a csatornára a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.