Elképesztő produkciókkal rukkoltak elő a Dancing with the Stars hatodik élő adásában a még versenyben lévő párosok. WhisperTon is felszántotta a táncparkettet Tóth Katica oldalán, meg is lett a jutalma. Az influenszer a Borsnak elárulta: azért voltak a héten hullámvölgyek is…

WhisperTon és Tóth Katica ismét felszántották a Dancing színpadát (Fotó: Bors)

WhisperTon lett a legjobb férfi táncos

A Dancing with the Stars idei évadában sokan a népszerű tiktokkert és profi táncos párját látják a legnagyobb esélyesnek. WhisperTon és Tóth Katica végre az áhított 30 pontot is megkapta a zsűritől.

– Eszméletlenül jól vagyunk! – kezdte a Borsnak hatalmas mosollyal WhisperTon. – Tényleg kicsattanó az örömöm, hogy ennyire át tudtuk adni a nézőknek, a zsűritagoknak ezt a boldogságot, ezt a szeretet, ami bennünk volt mindkét táncunkban, szóval tényleg nagyon örülünk.

A népszerű tiktokker párja még hozzátette: mindent sikerült úgy megvalósítaniuk, amit és ahogy szerettek volna, és bíznak benne, hogy az elődöntőben is tudnak hasonlóan nagyot robbantani produkciójukkal. Ráadásul ők az egyetlen páros, akik eddig sosem kerültek veszélyzónába, nem véletlen, hogy őket tartják a nézők a legesélyesebbnek a végső győzelemre.

– Szeretnénk is megtartani ezt a jó szokásunkat, de nyilván nem akarunk elkiabálni semmit! Nagyon-nagyon számítunk és nagyon hálásak vagyunk a nézők szavazataiért, ez az a tény, amiért eddig nem kerültünk veszélyzónába, a zsűri pontjai mellett. Mert erre van igazán szükség, és remélem a jövőben is ott lesznek mellettünk!

WhisperTon azt is elárulta, nagyon menő hete volt, hiszen szülinapja volt, díjat kapott és még az első 30 pontot is megkapták Tóth Katicával a Dancing with the Starsban.

Elképesztő hetem volt, tele volt kacajjal, mosollyal, és szomorú pillanatokkal, voltak hullámvölgyek, minden volt a héten, de így volt szép és kerek ez az egész! Tudom, hogy sokan, köztük Katica is szeretné, ha folytatnám a táncot, meglátjuk! Úgy érzem Katica segített másik oldalát megmutatni a táncnak, egy olyan boldog, önazonos és szabad oldalát, amivel én is jól tudok azonosulni. Úgy gondolom, lesz helye a táncnak a jövőben is, de nem akarom elkiabálni, meglátjuk, hogy alakul.

Az már biztos, hogy az idei évad legjobb férfi sztár táncosa lett az influenszer, hiszen mellette már csak Szabó Zsófi, Törőcsik Franciska és Mihályfi Luca van versenyben.