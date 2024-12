Az eddigi legszebb kép: körülöleli a szeretet a várandós Weisz Fannit

A közelmúltban érkezett a hír, hogy hivatalosan is férj és feleség lett Weisz Fanni és szerelme. A gyönyörű modell néhány hónappal ezelőtt erősítette meg, hogy megtörtént a lánykérés, ráadásul úton van a közös gyermek is, egy kisfiú. Fanni boldogsága így most már csak akkor válhat teljesebbé, amikor a karjai közé veheti a babájukat, akinek a születésére igazán bármikor sor kerülhet.

Hamarosan világra jön Weisz Fanni gyermeke / Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Weisz Fanni a gólyahír bejelentése óta rendszeresen oszt meg magáról fotókat a közösségi oldalán, így a rajongói is figyelemmel követhették, hogy kerekedik ki egyre jobban a modell pocakja. A minap Fanni ismét egy csodás, fekete-fehér felvétellel kedveskedett a követőinek, amin ráadásul a párjával szerepelnek, aki óvón öleli át várandós szerelmét.

A legeslegszebb fotó Rólad. Körbevesz a szeretet

- jegyezte meg elragadtatva az egyik követő a kommentszekcióban.

De szép kép!

- ámuldozott egy másik rajongó is.

