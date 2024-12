Vasvári Vivien: Próbáltam a sz*rt mosni magam után

A Feleségek luxuskivitelben című műsorral sztárrá vált Vasvári Vivien kendőzetlen őszinteséggel vallott a híresség felé vezető göröngyös útról. A médiaszemélyiség élsportolóként kezdte, ám egy csúnya sérülés kettétörte karrierjét, akkor fordult a celebélet irányába.

Vasvári Vivien kettétört sportkarrierjét mentette át a celeb világba (Fotó: MW)

Vasvári Vivien példaképként tekintett Zimány Lindára

– Mindig akartam valamit, ami megfog, és nekem a médiaszereplés volt a sport után az, amire azt mondtam, hogy basszus, én celeb akarok lenni. De nyilván nem láttam bele akkor a celeb világba, hogy mi van mögöttük: mennyi szarság, mennyi fájdalom, mennyi rosszindulat. Azért én jócskán tanulmányoztam a celebeket, Balázsékat, Zimány Lindát – mesélte Vasvári Vivien, aki azt is elárulta, hogyan került be a luxusfeleségek körébe.

Mit ad az élet – nyilván volt pénzem, amit sportolóként megkerestem – de mikor Ariana apukáját elhagytam, akkor azért ott voltam egyedül egy másfél éves kislánnyal és jött ez a lehetőség. Kvázi a jó Isten küldte nekem ezt a felkérést, hogy »figyelj, Vivi, akkor most itt van, eldöntheted, hogy belevágsz vagy nem«. Na, hát nem is kellett semmi, mert én mondtam, hogy azonnal. Én úgy kivirultam. A mai napig nem bánom azt a szerepemet, ahogy ott viselkedtem. Újracsinálnám, őszinte leszek. Tök sokan megkérdezik, hogy „Tényleg ilyen vagy?” Nem! Ez egy magamra vett szerep, amit én tök jól tudtam játszani. Voltak real dolgok is benne, tehát nem az egész műsor egy Barátok közt volt, de akkor, abban a korban az énemhez ez nagyon illett.

– árulta el a sztáranyuka.

A Farm VIP-be férje tanácsára jelentkezett (Fotó: Bors)

A Kritikák ösztönözték arra, hogy megmutassa valódi énjét

Ezt követően Vivien egyszerűen élt a lehetőségekkel, amelyeket elé sodort az élet, a kritikákkal viszont már nehezen birkózott meg.

– Tudtam, hogy ha én jó celeb akarok lenni és magasra akarok törni, hogy az emberek fejében ott legyen, hogy »Vasvári Vivien ki is az?« … akkor megosztónak kell, hogy legyek. Na, hát én eléggé megosztó voltam, lehet, túlságosan is, de tudatos volt. Utána évekig szenvedtem. Szerintem három évig minden nap úgy feküdtem le, hogy sírtam, mert nem bírtam azt a nyomást, amiket írtak. Persze, nyilván nekem is meg kellett tanulnom azt, hogy nem kell olvasni, nem kell, hogy mindenkinek megfeleljünk, nem kell magyarázkodni. Aki szeret, az úgy szeret, amilyen vagyok. Nehéz volt abban az első 3 évben feldolgozni, hogy miket írogatnak rólam – elevenítette fel és árulta el, hogy férje unszolására ment el a TV2 műsorába szerepelni, ahol a valódi énjét is megmutathatta.

Próbáltam a szart mosni magam után. Elmentem a Farm VIP-be, hogy azért lássák, hogy egyébként én egy nyíregyházi, szabolcsi, kőkemény csaj vagyok – nekem nem tettek apámék alám semmit. Amim van, azt magamnak köszönhetem, magam értem el. Az emberek tök sok mindent nem tudnak rólam, csak azt látják az Instagramon, hogy fancy táska, ilyen szép nyaralás, olyan szép nyaralás. Akkor most luxusfeleségből előadjuk, hogy ilyen gazdagság, olyan gazdagság. Én nem tartom magam luxusfeleségnek! Én az vagyok, aki dolgozik.

– fogalmazott Vasvári Vivien.