Életmódot váltott Szuperák Barbi: erről mondott le

Szuperák Barbi mozgalmas évet tudhat maga mögött, az egyik legnagyobb kaland pedig alighanem a TV2 kalandrealityje, az Ázsia Expressz volt, ahol párja, Tarcsi Zoltán Jolly oldalán mérettette meg magát. A műsor kapcsán az énekesnő elárulta, életmódot váltott: elhagyta étrendjéből a húst, vegetáriánus lett. Hogy miért döntött így, és hogy mit tud karácsonykor így fogyasztani, erről mesélt most a Borsnak.

Szuperák Barbi és Jolly jól teljesített az Ázsia Expresszben, ebben pedig közrejátszott az énekesnő életmódja is (Fotó: Bors)

Szuperák Barbi: „Csak arra tudok gondolni, hogy egy élőlény volt...”

– Az én vegetáriánus életmódom abban merül ki, hogy húsokat abszolút nem fogyasztok, de például halat igen, és tejtermékeket, tojást is, ezt úgy hívják, hogy szemi-vegetáriánus. De ez esetemben nem volt egy óriási változás, ugyanis ez lényegében gyerekkorom óta így van – árulta el a Borsnak Barbi. – Egyszerűen nem szeretem a húsokat. Ha kell, akkor a páromnak elkészítem a húsos ételeket, csak nekem ne kelljen húst a számba venni! Most már szó szerint, ha csak megpróbálom, felfordul tőle a gyomrom. Csak arra tudok gondolni, hogy egy élőlény volt...

A karácsonyi menüknek szerves részei a különböző húsok, de ez nem ejti kétségbe az énekesnőt:

– A karácsony nekem semmiben sem lesz másabb, mint a hétköznapok. Rengeteg lehetőség van: rántott zöldségek, saláták… Ilyenkor sok a halas étel, azokat és a tengeri herkentyűket megeszem.

A mamám pedig szokott csinálni nekem vegetáriánus töltött káposztát, így semmiből sem maradok ki!

Legalább kipróbálásra mindenkinek ajánlja az életmódot az énekesnő (Fotó: TV2)

A húsmentes életnek számos előnyét látja, ami az Ázsia Expressz részei alatt is megmutatkozott:

– Mióta elhagytam a húst, energikusabb is vagyok. Ennek a műsorban is volt látszata. Ott abszolút nem ettem húst, és sokkal könnyedebbnek éreztem magam, nem volt az a telített érzés. Ezt csak az érti meg, aki egyszer már kipróbálta. Mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, legalább csak egy hétre, hacsak méregtelenítésre is.