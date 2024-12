Sydney van den Bosch férje is részt vesz a családi hagyományokban

A gyönyörű modell nehéz időszakon volt túl, amikor megismerte férjét, Benjámint, most azonban végre újra boldog. Sydney van den Bosch párja által nem csak a szerelem nyert új értelmet, hanem a család fogalma is. A karácsonyi hagyományok azonban maradtak a régiek, amiknek most már Beni is részese, erről mesélt most lapunknak a TV2 Szerencselánya.