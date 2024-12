Így köszöntötte Sebestyén Balázs születésnapos kisfiát

Sebestyén Balázs nem szokott tartalmakat vagy fotókat megosztani a gyerekeiről, több interjújában is hangsúlyozta, hogy nem akarja kitenni őket a közösségi média rivaldafényének, hiszen ez nem az ő döntésük lenne. Majd ha elég idősek lesznek hozzá, az már más kérdés lesz. Most azonban kivételt tett és ország-világ előtt telefonált neki.

Sebestyén Balázs élő adásban köszöntötte fel születésnapos kisfiát, Noelt (Fotó: Archív / hot! magazin)

Tízéves lett Sebestyén Balázs kisfia

A műsorvezető kisebbik fia, Noel éppen december 18-án lett tízéves, ezen a szép kerek évfordulón pedig mi mással lephette volna meg apukája, mint azzal, hogy felhívja őt az élő műsorban. Mint az tudott, Balázs a reggeli rádióműsor miatt hosszú évek óta hajnalban kel feleségével, így reggelente nem találkoznak a gyerekekkel akkor, amikor ők iskolába mennek. Balázs egyébként a hívás előtt elmesélte, hogy kisfia a születésnapja előestéjén mindig izgatottan fekszik le, nehezen alszik el és nagyon várja, hogy lesz-e köszöntés.

A rádióból végül felhívták Noelt, aki épp úton volt az iskolába, de nagyon örült apukája és kollégái bejelentkezésének. Mikor megkérdezték tőle, hogy “na, milyen nap van ma?”, Noel csak annyit mondott, hogy szerda, aztán persze kinyögte, hogy a szülinapja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter kedvesen felköszöntötték, majd Balázs nevetve hozzátette:

Megkapod a Maseratit, amit kinéztél magadnak.

Noel még Rákóczi Ferinek is üzent, kérte a beígért pofonját. Mint kiderült, a rádiósok együtt bandáztak a hétvégén, Feri pedig elsütötte neki, hogy neki mindig van a zsebében két pofon, amit most a kisfiú meg is reklamált. A beszélgetést természetesen mindannyian poénra vették, de Balázs azért megnyugtatta Noelt, hogy délután felköszöntik, mire Balázs gyermeke még ugratta is beszélgetőpartnereit:

Szeretnék Retrót hallgatni, szóval leteszem.

A kiskamasz fiúcska nyilván csak viccből mondott ilyet édesapja legnagyobb konkurens csatornájáról, mindenesetre humoros zárszó volt.