Fürdőruhában mutatta meg magát a sztármami néhány hónappal szülés után

Extrém tettre szánta rá magát az egykori valóságshow-szereplő, Rácz Ildikó, vagy ahogy többen ismerik: Gigi. A tévés személyiség alig négy hónapja adott életet második gyermekének, Emíliának, s máris megosztó dolgot művelt.

Rácz Ildikó Gigi számára fontos a víz közelsége: második gyermekét medencében szülte meg, kismamaként pedig jeges vizes merülést vállalt be (Fotó: Szabolcs László)

A sztármami extrém dolgot vállalt be szülés után

Gigi mára jógaoktatói végzettséget szerzett, a mozgásforma testi-lelki jólétet biztosít neki. Az életmódja is teljes átalakult ennek szellemében. Második várandósságakor arról nyilatkozott, hogy szeretné otthon világra hozni a bébit, akit később tényleg családias környezetben, medencében szült meg. Gigi pedig a Mokkában most a jeges merülésről beszélt, ami sokaknak rémisztő lehet.

– A puding próbája az evés. A jóga miatt sok olyan dologban hiszek, amiben szkeptikusok nem feltétlenül. Tetszenek a jógához köthető szemléletek, az egyik kapcsán kezdtem el kipróbálni a hideg vizes zuhanyt, hogy akkor lássuk, mit bírok ki. Éreztem magamon a pozitív hatásait, és annyira függővé tett, hogy gondoltam, kipróbálom a merülést is – mesélte a Mokkában, a veresegyházi patak partján, ahol a néhány fokos hőmérsékletben fürdőruhára vetkőzött.

Rácz Ildikó lánya is kipróbálná

– Mióta a jóga és a vele kapcsolatos életszemlélet a mindennapjaim része, úgy érzem, nagyon jó úton haladok. Olyan dolgot csinálok, amit nagyon szeretek, jógával kapcsolatban is, illetve minden ehhez köthető dolgot, így anyaként. A nagyobbik lányom, Panka is szokott velem jönni a merülésre, legutóbb megígérte, hogy bejön bokáig – idézte fel nevetve. Gigi elárulta, hogy bár sokan rosszallták, várandósan is hódolt a szeánsznak, és szülés után sem várt sokat a következő alkalommal.

– A jeges merülés nagyon jó az immunrendszernek, az izmoknak. Nem véletlenül az élsportolók komolyan gyakorolják, mert gyorsan regenerálódik tőle a szervezet. Szív- és érrendszeri problémák esetében persze először konzultálni kell szakemberrel, de nagyon sok pozitív hatása van, sőt, úgy tudom, külföldön még meddőségre is használják. De azért utána kell járni, hogy kinek mit lehet – hangsúlyozta ki a kismama, aki hozzátette, idejét sem tudja, mikor volt utoljára beteg, ezt pedig többek között a merülés jótékony hatásaival is magyarázza.