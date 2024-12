Agyvérzést kapott és kórházba került, friss hírek érkeztek a magyar énekesnőről

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Papp Rita december közepén, otthonában kapott agyvérzést, de a gyors orvosi beavatkozásnak hála, minden esély megvan rá, hogy teljesen felépüljön. Az énekesnőt férje most a széltől is óvja és szilveszterkor is csupán az ásványvizes poharaikat koccintják majd össze. Bodnár Attila hálás szívvel gondol azokra az orvosokra és ápolókra, akik hamar megtalálták a baj forrását és gondoskodtak arról, hogy Papp Rita már Szenteste mellette lehetett otthonukban. De mi történt pontosan és hogy van az énekesnő? Erről Bodnár Attilát kérdeztük.

Papp Rita már az otthonában lábadozik az agyvérzése után (Fotó: Bodnár Attila)

Papp Rita agyvérzése után gyors segítséget kapott

– Péntek tizenharmadikán kezdődött minden, ami csak azért érdekes, mert addig a napig sem Rita, sem én nem voltunk babonásak. A feleségem éppen a szobabiciklijén ült, amikor szolt, hogy egy picit ledőlne, mert fáj a feje. Már ez intő jel volt, egyáltalán nem fejfájós. Rita az egészség és az egészséges életmód szobra, aki ráadásul éppen ezzel az elszántságával megmentette az én életemet is, hiszen az ő támogatásával és unszolására tettem le a cigit és a poharat is, vagyis miatta kezdtem el egészségesen élni. Az ő vérképét be lehetne tenni egy tankönyvbe, mert annyira tökéletes értékeket mutat.

Mindenesetre lefeküdt pihenni, de nem szűnt a fejfájása, sőt hányingerre panaszkodott és a látásával is gondok voltak.

Amikor reggelre sem lett jobban, bementünk az ügyeletre, ahol kiderült, hogy jól döntöttünk, mert egy ér elpattant az agyában, ami vérömlenyt okozott. Az volt a hatalmas szerencse, hogy a vérzés egy kevésbé fontos területet érintett, így viszonylag enyhék voltak az agyvérzés tünetei, de azért mégis csak egy agyvérzés volt – idézte fel a történteket Bodnár Attila, a Modern Hungária egyik alapítótagja, aki tíz napon át aggódott Papp Ritáért, hiszen a kórházban egy alapos kivizsgálás vette kezdetét.

Papp Rita karácsony előtt kapott agyvérzést (Fotó: Bodnár Attila)

Bodnár Attila most a széltől is óvja Papp Ritát

– Előszór CT-vel lokalizálták a területet, ahol az agyi ér elrepedt, majd Rita azonnal infúziót kapott és átszállították a neurológiai osztályra, ahol minden létező segítséget megkapott a gyógyulásra. Később egy MR vizsgálatot is elvégeztek és a vérnyomását is rendbe hozták. Szenteste előtt egy nappal hazaengedték és most én vigyázok rá. Az orvosok szerint négy-öt hét a teljes felépülés. Rita egyébként jó beteg és betartja az orvos utasításait, így nekem könnyű dolgom van. Most mindketten a felépülésére koncentrálunk – fogalmazott Papp Rita férje, Bodnár Attila, majd hozzátette, amint Papp Rita állapota engedi, folytatják a megkezdett közös munkát, mert jövőre szeretnék színpadra állítani a Modern Hungária slágerein alapuló színpadi show-jukat. – Bár Rita betegsége most ránk parancsolt, hogy pihenjünk meg egy kicsit, de tényleg szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert minden jel arra mutat, hogy a következő kontrollon jó eredményeket kapunk. Ettől függetlenül ez egy üzenet volt, amire figyelünk, így Rita csak lassan tér majd vissza a munkához. Jövőre szeretnénk megcsinálni egy nagyszabású Modern Hungária slágershow-t, amihez remek társakat találtunk. Az lesz a célunk, hogy megidézzük a 80-as évek végének hangulatát és visszarepítsünk néhány generációt azokba az időkbe, amikor az Elfújja a szél, vagy a Csók X Csók, minden diszkó és minden házibuli alapkellékei voltak.

Most pedig szeretnék boldog új évet kívánni minden zenerajongónak! Jövőre találkozunk!

Rita és én egy-egy ásványvízzel koccintunk majd mindenki egészségére. Szerintem bőven éjfél előtt...” - tette hozzá már vidámabban a karácsony előtt agyvérzést kapott Papp Rita férje.