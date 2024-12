Ördög Nóra megszólalt Szabó Zsófiról: nem semmi, mit gondol róla és WhisperTonról

– Nekem a legmeghatóbb pillanatokat általában WhisperTon okozta, többször is az évad során. Majd ha végigpörgetem magamban a témákat és az adásokat, akkor nagyon sok koreográfia eszembe fog jutni, amire szívesen emlékszem vissza. Az egyik nagy kedvencem egyébként WhisperTonék első koreográfiája, amit aztán a döntőben is előadott, és ami ugyanilyen elementáris erővel hatott rám. Még most is kiráz tőle a hideg, az ugyanúgy WhisperTon, az elődöntős kortárs előadása, annyira fantasztikus volt! Emiatt csináljuk ezt a műsort, hogy felszínre kerüljenek ilyen tehetségek, és hogy megmutassuk, a tánc milyen hihetetlen energiákat képes felszabadítani! – fejtette ki véleményét.