WhisperTon és Tóth Katica állt utoljára a Dancing with the Stars táncparkettjére a műsor fináléjában. Azzal a produkcióval, amelyet még a legelső adásban láthattak tőlük a nézők. A tánc végén a zsűritagok közül Ördög Nóra elsírta magát, de Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető szemébe is könnyek szöktek.

Fotó: Bors

Rázott a hideg végig, az első perctől az utolsóig. És nem úgy ültem itt megint, mint zsűritag, hanem a közönségben ültem

- fogalmazott Ördög Nóra.