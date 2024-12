Különleges „ünnepi menüvel” készülnek Németh Kristófék

A népszerű színész-rendezőtől már megszokhatták a színházrajongók, hogy valódi kultúr csemegével szolgál nekik időről időre, szezonról szezonra. Nincs ez másképp az ünnepi szezonban sem, amikor is társulatával egy különleges szerző, nem hétköznapi vígjátékát „tálalják fel”, elsőként december 6-án a Szentendrei Teátrumban 19 órai kezdettel. Nem véletlen a felvezetőben többször is fel-felbukkanó gasztronómiai áthallás, hiszen a Fórum színház társulata Francis Veber francia sikerszerző, Balfácánt vacsorára című vígjátékát viszik színre, melynek a mai világban nem csupán a szórakoztatás és az önfeledt nevettetés a célja, de egy fontos üzenetet is hordoz. A darabról és erről a bizonyos üzenetről Németh Kristóffal beszélgettünk.

A legendás, francia, sikerszerző darabját viszik színre Németh Kristófék Fotó: Fórum Színház

Országjáró turnéra indul Németh Kristóf társulata

– A Balfácánt vacsorára a francia humor magasiskolája. A szerző, Francis Veber olyan remekbe szabott kasszasikerek írója, mint a Magas szőke férfi felemás cipőben, vagy az Őrült nők ketrece. A sor pedig hosszan folytatható. Ezért is hatalmas dicsőség a társulatunk számára, hogy a mester elismerően beszélt a kreatív terveinkről és a jelmezeinkről.

Mi több, ígéretet tett arra, hogy ha úgy tudja alakítani az elfoglaltságait, jövőre személyesen is megtekinti az egyik előadásunkat.

– December hatodikán lesz a premier a Szentendrei Teátrumban, ami így egy igazán hangulatos keretet kap, hiszen a város ünnepi díszben pompázik. Másnap a Belvárosi Színházban állítjuk színpadra a darabot, majd a decemberi ünnepkörben országjáró turnéra indulunk – kezdte lapunknak Németh Kristóf, a Fórum Színház igazgatója, akinek parádés színészgárdát sikerült összetrombitálnia a darabhoz és természetesen ő maga is színre lép az előadásban.

A Fórum Színház társulata garancia az önfeledt szórakozásra Fotó: Győri-Forgács Bea

„Azt üzeni, hogy ne ítéljünk elsőre...”

– A darab központi figuráját, vagyis a „balfácánt” Faragó András Topi formálja meg zseniálisan. Partnere pedig Beleznay Endre, aki szintén garancia az önfeledt szórakozásra. Pont úgy, ahogy Suhajda Dániel, Kiss Anna Laura, Vanya Tímea, Szűcs Sándor is. És természetesen jómagam is mindent megteszek, hogy kellemesen teljen az estélye azoknak, akik minket választanak szórakozásul – magyarázta a Borsnak Németh Kristóf, majd kitért a zseniális vígjáték már említett üzenetére, ami nem hogy időtálló, de talán fontosabb, mint valaha.