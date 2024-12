Hihetetlen izgalmakat tartogat nekünk az idei Megasztár fináléja. A műsor első harmadában a négy döntős duetteket énekelt, s ennek a szakasznak a végén egy versenyző kiesett. Ennek alapján a finálé közepén be is jelentették a nap első kiesőjét. A nézők döntése alapján Tóth Abigél számára ért véget a verseny, így ő lett a Megasztár 7. szériájának negyedik helyezettje - írtuk. Ezt követően a három bent maradt versenyző, Gudics Máté, Orbán Rudi és Balogh Rebeka Valéria egyéni produkciókat mutatott be. Ezután ismét egy versenyző esett ki.

A nézők döntése alapján Balogh Rebeka Valéria számára ért véget a verseny, így ő lett a Megasztár 7. szériájának harmadik helyezettje.

Gudics Máté és Orbán Rudi között dől tehát el, hogy ki nyeri meg a Megasztár 7. szériáját.