Négy magyar sztár is 40 millióval gazdagodott, 2025-ben folytatódik a HELL Boxing Kings - Galéria

Elsöprően izgalmas szuperdöntőkkel búcsúzott a HELL Boxing Kings 2024-től: a négy profi és a három celeb kategóriában is két-két magyar győzelem született, emellett elképesztő harcot hozott az est gálameccse, ahol Boráros Gábor technikai K. O.-val győzte le Kunkli Tivadart. S hogy miért kell kihangsúlyozni, hogy 2024-től búcsúzott? Mert máris bejelentették, hogy jövőre még nagyobb formátumban folytatódik a nemzetközi bokszverseny!

Szebb karácsonyi ajándékot nem kívánhatott volna magának Mádi Tamás, a HELL Boxing Kings ügyvezetője, mint a teltházas DVTK Arénát és minden igényt kielégítő összecsapásokat. Mint lapunknak, amikor 13 hónappal ezelőtt elkezdték szervezni ezt a nemzetközi bokszversenyt, valami hasonlóról álmodozott, mint ami meg is valósult.

- Nagyon sok mindenen mentünk át ezalatt az idő alatt. A jelentkezési folyamatnál a legelején 14 ezer jelentkezőt regisztráltunk a tíz országból, aztán jött a casting rész, ami igencsak komoly kihívás volt, hiszen mind a tíz ország keretszűkítésére el kellett utaznunk és a helyszínen megtekinteni azt. Amikor ez megvolt, még egy csavart tettünk bele, mégpedig azt, hogy súlycsoportonként egyvalakit a közönség beszavazhatott a selejtezőbe - kezdte Mádi Tamás. - Ez is nagyon jól sikerült, közel százezer szavazat érkezett a bokszolókra. Ezután jött a júniusi ötnapos verseny, ott már nagyon jó, izgalmas összecsapásokat láthattunk. Akkor kialakult a legjobb nyolc mezőnye minden kategóriában, és jöhetett a hét hétvége, amit már az RTL és a HELL Boxing Kings YouTube-csatornája is közvetített. Fantasztikus utolsó nap volt, nagyon jó összecsapásokkal, úgyhogy én teljes mértékben elégedett vagyok. Százmilliós megtekintéseink voltak a social mediában, rengetegen nézték az RTL-en a meccseket, sikerült újra megszerettetnünk az emberekkel a bokszot. Ráadásul a tíz résztvevő országból kilencben a televízió is közvetítette a döntő összecsapásokat. Tanultunk is sok mindent belőle, és azt is látom, hogy mi az, hogyha még javítunk, akkor még ettől is sokkal jobbak tudunk lenni. A jóhírem pedig az, hogy 2025-ben folytatódik a HELL Boxing Kings, és nyugodtan kijelenthetem, hogy szintet fogunk lépni, de ennél többet egyelőre nem szeretnék elárulni.