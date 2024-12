Mihályfi Luca és Hegyes Berci tánca után WhisperTon és Tóth Katica első elődöntős produkciójába is hiba csúszott a Dancing with the Stars parkettjén. Hajszálon múlt, hogy nem történt nagyobb baj, amikor egy emelés közben a táncosnő a padlón kötött ki.

Hajszálon múlt, hogy nem történt nagyobb baj, amikor egy emelés közben a táncosnő a padlón kötött ki Fotó: Mate Krisztian

Bármikor próbáltuk ezt az emelést, mindig sikerült. Nagyon szeretném megköszönni, hogy nem ejtettél le és megfogtál, mert nagyon biztonságban éreztem magam. Ezért tudtuk folytatni

- mondta partnerének Katica, miközben könnyekben tört ki. Szavai hallatán többek között Lékai-Kiss Ramóna is elsírta magát.