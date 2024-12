Micsoda varázslatos estén vagyunk túl! 12 éve immár, hogy arra várunk, hogy ismét legyen Megasztár a TV2 képernyőjén. 2024-ben végre bejelentették, hogy újraindul hazánk legnagyobb és legsikeresebb tehetségkutatója, és mire pislogtunk kettőt, már el is múlt. Mintha csak tegnap sétáltak volna be Rúzsa Magdiék először a zsűriasztalhoz, és lám, most ismét lekapcsolják a lámpát a stúdióban. Előtte azonban egy hatalmas finálénak lehettünk szemtanúi. Mutatjuk ennek legjobb pillanatait képekben: