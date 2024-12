„Egyedül, mindenféle segítség nélkül csináltam mindent” – Elárulta a magyar színész, hogy sikerült kitörnie a nehéz körülmények közül

Haagen – a név hallatán inkább egy németalföldi festő jut az ember eszébe, nem egy magyar előadóművész. Mit tudsz a család származásáról?

Apám negyven évig nem volt az életem része. Amikor előkerült, rákérdeztem, és ő azt mondta, hogy hajdan egy németalföldi hercegségből jöttünk Magyarországra. Nem tudom, hogy ebből mennyi a valóság és mennyi a legenda. Mindenesetre a nagymama virágos volt Budakeszin, különleges holland tulipánokat hozott be az országba. Engem nem foglalkoztatott különösebben a származásunk, nem is nagyon tudom már kideríteni, ki kicsoda volt ebben a famíliában.

A magyar színész elég sokoldalú művész Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Hány éves voltál, amikor a szüleid elváltak? A mamád volt a családfenntartó?

Három és fél. Akkor született az öcsém, de a szüleim már egy ideje csak tessék-lássék voltak együtt. Édesanyám azokban a szocialista időkben kapott egy háromszobás tanácsi lakást, és a Rádió és Televízió óvodájában dolgozott. Így együtt jártunk óvodába, ahová olykor még iskoláskoromban is ellátogattam. Nem éltünk könnyen, folyton pénzzavarban volt szegénykém. Albertfalván, a Fegyvernek utcában laktunk, a Mezőkövesd utcai általános iskolába jártam.

Onnan iratkoztál gimnáziumba?

Nem egyenesen. Elég kacskaringósan végeztem a gimnáziumot, ahogy a többi iskolámat is. Tizenhat éves korom óta dolgoztam. Huszonegy lettem, amikor albérletbe költöztem. Nehéz sors jutott édesanyámnak és a testvéremnek is, korán meghaltak: az öcsém 48 éves volt, anyánk mindössze 54, mint most én.

Haagen Imre szeretne a szegényeken segíteni Fotó: archív / hot magazin

„Az a fontos, hogy írhassak meg énekelhessek”

A nehéz körülmények között hogy tudtad megtalálni magad?

Nekem az volt a fontos, hogy írhassak meg énekelhessek. A művészetekbe menekültem. És egyedül, mindenféle segítség nélkül csináltam mindent. Igyekeztem értelmes emberi és művészi kapcsolatokat kialakítani.

Sík Olgánál tanultál énekelni. Hogy jutottál el a sztárok tanárához?

Sík Olga valóban segített. Nem kért pénzt a tanításomért, azt mondta, tehetséges vagyok. Egy példa rá, hogy kik jártak hozzá: beszálltam a liftbe, és ott állt Katona Klári. Megszólalni sem tudtam a megilletődöttségtől! Mindketten Olga nénihez tartottunk.

Annyi mindennel foglalkozol! Hogy fér bele ez az életedbe?

Azt gondolom, hogy szerencsés csávó vagyok. Ki tudom írni magamból a lelki gondjaimat, bajaimat. Nemrég mondta egy barátom, hogy kicsit lassítsak. De nem vagyok gyors – kitartó vagyok. Legutóbb Forgács Gábort búcsúztattuk Straub Dezsővel, Kárpáti Leventével – nagyon szerettem, nagyra tartottam Gábort. Olykor polgári búcsúztatókat is vállalok. Nagy megtiszteltetés volt, hogy felkértek ez alkalommal is.

Mikor kezdted érezni, hogy sikered lehet a magad választotta pályán?

A Fészek Klubban énekeltem, és Presser Gábor személyesen gratulált. Bergendy István pedig állva tapsolt, amikor a Darabokra törted a szívem-et énekeltem. Nem is tudtam, hogy Pista ott van.