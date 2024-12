Álommunka a láthatáron? Kulcsár Edina személyi asszisztenst keres

Ha neked is a kedvenc filmed Az ördög Pradát visel és mindig irigykedtél Andyre, akkor úgy tűnik, hogy megtaláltuk számodra a tökéletes álláslehetőséget. Na, nem azért, mert egy divatmagazin nyitott új pozíciót, de a munkakör hasonló és a szigorú kritériumok hosszú listája is lehetne Miranda Priestly-é. De most nem róla van szó. Kulcsár Edina osztott meg az Instagram-oldalán egy egész sor tulajdonságot, amivel rendelkeznie kell annak, aki a személyi asszisztense szeretne lenni. Mutatjuk is, hogy mik ezek.

Kulcsár Edina Instagram-oldalán keres magának személyi asszisztenst, komoly elvárásai vannak Fotó: Ladóczki Balázs

Kulcsár Edina gyerekei mellett igyekszik ellátni vállalkozásait és persze a háztartást is, ami cseppet sem megy könnyen. Négygyermekes édesanyaként már többször is megmutatta a közösségi felületein, hogy sokszor még az alvásra is alig marad ideje. Ezzel kapcsolatban a követői többször is aggodalmukat fejezték ki, és úgy tűnik, végre az egykori szépségkirálynő is belátta, hogy ez így nem mehet tovább. Azonban egy kissé meglepő megoldáshoz folyamodott, ugyanis Instagram-oldalán kezdett el magának személyi asszisztenst keresni, aki megkönnyíti a mindennapjait.

Feladatkör: E-mailek/telefonok kezelése, naptár feltöltése, programok/események szervezése, új és régi vállalkozások menedzselése, Social Media kampányok és igazából minden olyan tevékenységben való segítségnyújtás, amit egy nagycsaládos vállalkozó anyuka csinál

– szól a felhívás, ami úgy tűnik, igencsak változatos mindennapokat ígér annak, aki G.w.M és Kulcsár Edina családja mellé szegődik.

Kulcsár Edina munkaadóként a maximumot várja el

És hogy milyen készségek is kellenek ehhez a pozícióhoz? A teljesség igénye nélkül fontos, hogy a jelentkező mindig elérhető legyen, ne keressen kifogásokat, mindig pörögjön, ne panaszkodjon, sőt, legyen mindig pozitív és persze a legrosszabb helyzetből is hozza ki a legtöbbet. Ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy igencsak fel kell kötnie a gatyáját annak, aki meg akar felelni jövendőbeli főnökének. Igaz, annyi engedményt azonban tett, hogy gyakornokot is szívesen fogad, ha teljesíti a követelményeket.

Bocsi, de maximalista létemre és a kicsit sem egyszerű életem miatt, lenne pár elvárásom

– írta a listához Edina. Mi pedig csak remélni tudjuk, hogy megtalálja a számára megfelelő segítséget, hiszen ennyi teendő mellett nem csoda, hogy a rajongók aggódnak az egészségéért.