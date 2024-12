Kandász Andrea karját újra kell műteni balesete után

Kandász Andrea idén nyáron szenvedett biciklibalesetet, amikor is mindkét karja megsérült. A műsorvezetőt nem sokkal később megműtötték, de azóta sem jött helyre teljesen.

Kandász Andrea balesete után már sokkal jobban, de csuklója még mindig fáj, valószínűleg újra kell műteni (Fotó: Szabolcs László)

Nem hajlik rendesen Kandász Andrea csuklója

Az első műtétnél fémlemezeket építettek be, hogy gyorsabban össze tudjon forrni a csont, ilyen esetben kérdéses, hogy az ember hogy bírja az idegen testet a szervezetében, van olyan, akinek élete végéig bent tud maradni.

Nekem viszont olyan részre kellett berakni ezeket, ahol folyamatosan irritációt érzek és a csuklóm még mindig fáj, egyszerűen túl merev, nem hajlik rendesen. Éppen most voltam Vásárhelyi főorvosnál kontrollon az Uzsokiban - örök hála neki, hogy működik, ami elromlott - aki azt mondta, hogy várjunk a balesethez képest legalább egy évet és ha ez nem enyhül, akkor újraműtik, amely során kiszedik a fémlemezeket.

Semmit nem tudok kicsit csinálni, csak nagyon,így az Uzsokiban a nagyszerű gyógytornát is kaimaxoltam Dórival, ami nagyon sokat segített. Fantasztikus csapat alakult a sorstársakból, egymást is erősítjük - kezdte Andrea, aki azóta már edzeni is elkezdett, sőt visszaült a biciklire is.

– Hiányzott már a bringázás, mégis csak az a közös sportunk a férjemmel. Szerelmünk hajnalán még az erdőben futás volt a közös pont, de amióta tönkrement a térde, azóta bringázunk. Nekem ez közlekedési eszközöm is, hiszen nagy szószólója vagyok a környezetvédelemnek is, illetve gyorsabb is, sok esetben a parkolás óriási probléma. Én könnyűszerrel bedobom a biciklis kosaramba a magassarkút és így csinálom végig a napot.

Andrea elmesélte, hogy biciklije a baleset során tönkrement, ahogy ő fogalmaz: gyakorlatilag “nyolcasok keletkeztek benne”, most viszont férje felújította neki, szinte újjá varázsolta. − Az első utunk a római partra vezetett lángosozni, hiszen a baleset napján is ez lett volna a cél, csak sajnos nem értünk oda.