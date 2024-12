Iszak Eszter a gyermekáldásról: „A kislányommal együtt én is újjászülettem!”

Iszak Eszter magyar modell, műsorvezető. Július 17-én egy Instagramon közzétett fotóval jelentette be a TV2 Mokka műsorvezetője, Iszak Eszter, hogy megszületett Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszóval közös gyereke. Kislányuk a Mirabella nevet kapta.

Iszak Eszter / Fotó: Ripost

Iszak Eszter hónapokkal ezelőtt lett édesanya, most a TV2 Tények kamerái előtt elárulta, hogy úgy érzi a gyermekével együtt ő is újjászületett. A csöppség, Mirabella miatt a TV2 műsorvezetője a világot is teljesen máshogy látja.

- Én nem gondoltam volna, hogy ennyire szentimentálissá válok a kislányom születése után, de megtörtént, úgyhogy egész máshogy nézek bizonyos szeleteire az életemnek, meg úgy nagy egészében az életnek – vallotta be teljes őszinteséggel Iszak Eszter, aki már megszámlálhatatlan éve dolgozik együtt az Ökomenikus Segélyszervezettel.

- A kislányommal együtt én is újjászülettem! - ezt mondta megdöbbentő őszinteséggel a kamerák előtt Iszak Eszter. A TV2 műsorvezetője elmondta, hogy az anyaság teljesen megváltoztatta az életét, de arról is ejtett pár sort, miket éltek meg önkéntesként idén karácsonykor.