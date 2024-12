"Nagyon szoros volt a kapcsolat" - összeomlott a gyásztól a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra - bár a lánglovagként tűzzel küzdő Zoli és a műkörömépítő Oláh Orsi házassága az egyik leghullámzóbb kapcsolat a TV2 párkapcsolati reality-jében, részről részre úgy tűnik, hogy egyre többet tudnak meg önmagukról, és ezáltal fejlődik a kapcsolatuk is.

Házasság első látásra: Zoli elmesélte Orsinak barátja elvesztését

A sármos lánglovag a csütörtöki adásban élete egyik legmegrázóbb élményét mesélte el feleségének, miközben a közös fotózásukon készült képeket nézegették. Házasság első látásra Zoli ugyanis elvesztette a legjobb gyerekkori barátját, ami a mai napig nagyon megviseli.

− Nekem volt egy gyermekkori haverom, akivel együtt nőttem fel. Mindent együtt csináltunk, tehát többet voltam vele mint a saját testvéremmel. Ugye ő idősebb volt, ez a srác meg pont annyi idős volt, mint én. Suli után egyből szaladtunk egymáshoz, tényleg nagyon szoros volt a kapcsolat, és ő huszonö tévesen hirtelen meghalt. Utána nekem is voltak olyan dolgaim, hogy mondjuk negatív voltam, vagy ideges voltam, és ezzel nagyon jól ki bírtam magamból vezetni. Ilyenkor arra gondoltam, hogy az én legrosszabb percemet, amikor nekem valami nagyon nem tetszik, ő, aki a föld alatt van, bármikor elcserélné, de neki már nincs is rá lehetősége. És akkor innentől kezdve mi is igazán a rossz pillanat? Hát, én még élek

- öntötte ki a szívét Házasság első látásra Orsi előtt a tűzoltóként számos veszélyhelyzettel találkozó Zoli.

Házasság első látásra: Orsi kitálalt az édesapjáról

A feleség korábban már mesélt arról, hogy a kapcsolatai sosem tudtak működni igazán, ráadásul az egyik annyira toxikus volt, hogy nagyon sok sebe még most sem tudott begyógyulni. Ám a traumák fő felelőse valójában Orsi édesapja lehet, legalábbis erre lehet következtetni a lány szavaiból.

Zoli felesége ugyanis részt vett egy családállításon, ahol szembesítenie kellett „apját” a sérelmeivel. Kőkemény dolgok hangoztak el, főleg akkor, mikor Orsi azt mondta: szeretné, ha örökre eltűnne az apja.

− Nagyon haragszom rá. Soha nem volt ott, amikor kellett volna. Nincs apaképem, ezáltal minden egyes kapcsolatom egy sz*r. Valószínűleg minden kapcsolatomban, ha részben is, de azt a biztonságot várom el, amit tőle kellett volna megkapnom