Ennyi volt! Válik a TV2 sztárpárja

Házasság első látásra - Talán senki sem gondolta volna, hogy alig két héttel az esküvő után a válás mellett dönt majd az egyik páros. Pedig most ez történt... Balázs Ramóna és Rácz Miklós között ugyanis akkora ellentétek rajzolódtak ki, hogy inkább befejezték a kísérletet.

Véget ért Házasság első látásra Rami és Miki kapcsolata (Fotó: TV2)

Válik a Házasság első látásra két sztárja

Azonnal kifejtjük, hogy miért hozott ilyen döntést Rami és Miki, de előtte egy kicsit elevenítsük fel a házasságuk fontosabb pillanatait. Már az oltárnál nehézkesen indult a kapcsolatuk, hiszen Miki már azelőtt elbizonytalanodott, hogy Ramónát meglátta volna az oltárnál. A férfi számára ugyanis kiderült, hogy jövendőbelijének van egy gyermeke, ő pedig erre egyáltalán nem állt készen. Végül aztán mégis igent mondott, hiszen tetszett neki Rami, és még a nászútjuk elején sem voltak köztük kifejezetten nagy problémák. Aztán időközben Miki rájött, hogy ezt az egészet nem szeretné, a munkájában is gond van, ezért időt kért és eltűnt egy hétre. Akkor mindenki azt hitte, - főként a feleség - hogy a férfi azért lépett le, hogy megoldja a problémáit, ám sajnos kiderült, hogy ő inkább a barátaival és egy csinos szőke hölggyel Horvátországban mulatozott. Raminál pedig ez volt az utolsó csepp a pohárban...

A feleség egyedül érkezett a közös vacsorára, majd a párterápián is egymaga jelent meg, később viszont besétált Miklós is, mintha mi sem történt volna. Ez újabb szög volt a házasságuk koporsójába, ahogy az is, ahogy a férfi a későbbiekben viselkedett. A legnagyobb gondja ugyanis nem az volt, hogy tönkrement a kapcsolatuk, hanem, hogy őt gyávának és tiszteletlennek hívták. Ezen legalább 10 percig rugózott, majd miután nem jutottak dűlőre, a pszichológusok döntés elé állították őket: folytatják a kísérletet vagy sem?

Nos, a válasz mindkét esetben nem volt, de Miklós bővebben is megfogalmazta az érzéseit.

Fú, hagyjál már, fú, faintos... Ki a f***omnak kell ez? És én leszek a g***... Az életében nem lesz még egy ilyen valaki, aki úriember lesz vele. Kikérek magamnak egy csomó mindent, ami a elhangzott. Semmi keresnivalónk egymás mellett a Ramival. Semmilyen szinten. Sem baráti, sem férj-feleségként, sem haveri szinten, sem gyurmaszakkörtársként. Nekem semmi keresnivalóm emellett a nő mellett

– fogalmazott a férfi, aki aztán levette a gyűrűjét és faképnél hagyta a (volt) feleségét.