Házasság első látásra: Megtört a jég, máris megtörténik a nagy kibékülés?

Hiába bántotta az én barátomat, Gerit. Ennek ellenére adok egy esélyt, hogy megismerjem. Nem reagált egyetlen egy bejegyzésemre sem. A Házasság Extrákkal című műsor alatt nagyon sértettnek éreztem magam, de gondolom, ez le is jött a nézőknek. Nyilván nem tartom magamban a véleményem. Ha nem akar megismerni, ne szóljon már be, hogy ítélkezem felette. A meghívásom továbbra is áll, bármikor hajlandó vagyok leülni vele és békés módon rendezni a konfliktusunkat