Gáspárék a válás szélére sodródtak

Gáspár Bea és Gáspár Győző évtizedek óta temperamentumos kapcsolatban élnek, hol Beának lesz elege a férjéből, hogy Győzike borul ki a feleségére, de valahogy mégis mindig sikerül rendezniük a soraikat. Most azonban átléptek egy határt, aminek az a következményeként az is elképzelhető, hogy nem jön össze a békülés. Történt ugyanis, hogy a Gáspárék realityben olyan botrány kerekedett egy ártatlan isztambuli nyaralásból, hogy azt még pesten is hallani lehetett.

Gáspárék: Bea és Győzike Isztambulban estek egymásnak

Gáspárék külföldi nyaralása

A Gáspárék című reality ma esti adásában megint elképesztő kalandba keveredik a két főhős, történik ugyanis, hogy Bea asszony a közeledő 50. születésnapjára, egy igazi csajos isztambuli hétvégét kap Edinától, a barátnőjétől. Persze Győzi ismét feltételezi, hogy a neje meg akarja csalni, ezért Zolikával titokban utánuk mennek... A két férfi teljesen rátapad a mit sem sejtő nőkre, és ugye senki sincs meglepve azon, hogy perceken belül lebuknak?

Győzike egy percre sem hagyja magára a feleségét, mert mardossa a féltékenység Fotó: TV2

Beadja a válópert

A kaland ezen a ponton nagy fordulatot vesz, Győzike nem hajlandó magára hagyni a feleségét, sőt azzal fenyegeti, hogy be fogja adni a válópert. Hogy a kaland ezek után hogy folytatódik, azt ma este a TV2-n, 21:40-kor láthatják a nézők.