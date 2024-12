Galambos Lajcsiék szűk családi körben is búcsút vesznek Boglárkától

Galambos István és családja idén módosít a karácsonyi meneten. Galambos Lajcsi testvére elárulta, hogy – mivel nagyobbik fia már kirepült, a kisebbik pedig éppen most készül – nem biztos, hogy gyermekei körében ünneplik a karácsonyt feleségével, aki annyira finom bejglit süt, hogy Galambos Lajcsi öccse lelkére kötötte, hogy ne feledkezzenek meg róla a tradicionális karácsonyi édesség sütésekor.

Galambos Lajcsi testvére, István az idei karácsonyról mesélt (Fotó: DFP)

Galambos Lajcsi öccse lakást újít az ünnepek alatt

– Gyakorlatilag nálunk azzal telnek az ünnepek, hogy lakást újítunk, mivel a kisebbik fiam költözni készül. Nem tudom, hogy szenteste csak a feleségemmel leszek, vagy a fiúk is jönnek. A nagyobbik fiam tavaly költözött el, már hat éve van egy párja, ott már lassan komolyabb dolgok is terítékre kerülnek, hiszen már jegyesek, idén megkérte a lány kezét. Lehet, hogy ők kettesben szeretnék tölteni a szentestét. A kisebb fiamnak is van egy második évében járó kapcsolata, így előfordulhat, hogy ő is inkább a lánnyal lesz idén. Lassan ő is kirepül a fészekből, egyre kevesebbet van itthon. Hol a barátnőjénél alszik, hol a lány van itt nálunk. Persze nem telik el úgy 24 óra, hogy ne fordulna meg itthon – mondta Galambos Lajcsi öccse, aki a karácsonyi menüről is mesélt.

Galambos Lajcsi imádja testvére feleségének bejgliét (Fotó: Bors)

Lajcsi imádja a sógornője bejgliét

Eddig mindig az volt, hogy szenteste együtt voltunk, nálunk. Libamájat szoktam készíteni a családnak, a feleségem pedig sváb csirkelevest. Ebben az a poén, hogy sváb család vagyunk, de a feleségem pont nem. Ennek ellenére teljesen sváb indentitású: imádja a sváb zenét és a sváb ételeket. A fiúk mindig mondják, hogy „az apa libamája az a legeslegjobb”, de hát már önmagában az alapanyag jó, nem kell hozzá nagy gasztro-zsenialitás. A feleségem bejglit is süt ilyenkor, nagyon sokan szeretik, a családi, baráti körből és Lajcsi is nagyon várja, hogy elkészüljön, valósággal odavan érte. A bátyám már szóvá is tette, hogy a bejglit el ne felejtsük, jövünk hozzá.

– tette hozzá Galambos Pisti, aki szenteste és a karácsony menetét is elárulta. A zenész elmondta, hogy bár minden évben közösen tölti névnapját és a karácsony utolsó napját a bátyjával, ezúttal másképp lesz, hiszen pár hete tragikus hirtelenséggel elhunyt Galambos Boglárka, akitől szűk családi körben vesznek végső búcsút.