Berki Mazsiról ezt eddig senki sem sejtette, de törött lábbal állt vasárnap este ringbe. Ez a korábbi sérülése nagy fájdalmakkal járt, de az sztáranyuka úgy érezte, hogy ennek ellenére is kész a kesztyűzésre a cseh Denisa Valova ellen. Jó is volt a megérzése, ugyanis végül egyhangú pontozással le is győzte az ellenfelét.

Fotó: Szabolcs László

A bokxedzéseknek köszönhetően pedig Berki Mazsi elképesztően jó formában van. Az eddig is nádszálvékony celeb, most már tónusos vonalakkal rendelkezik. Alakját és erejét pedig bárki megirigyelheti az influenszertől, aki most barátnője társaságban mediterrán térségbe utazott el, hogy kikapcsolódjon a nagy izgalmak után. A két szépség bomba bikinis fotója pedig egyenesen felrobbantotta a közösségi médiát.

„Az anyukák csak szórakozni akarnak” – írta Mazsi a fotójához.