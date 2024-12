Ennyi év után derült ki: Diana hercegné rettegett a családi karácsonyoktól

Andrew Morton életrajzíró szerint Diana gyűlölte a Sandringhamben töltött karácsonyokat. A néhai Diana hercegné a királyi családdal töltött karácsonyokat félelmetesnek és rendkívül kiábrándítónak tartotta - írja a Life.

Diana hercegné feszült volt a karácsonyokon

A Diana igaz története — saját szavaival című bestseller szerzője elmondta, hogy Diana hercegné megvetése a hagyományos királyi karácsonyi ünneplésekkel szemben 1981-ben, az első sandringhami karácsonya után kezdődött, öt hónappal azt követően, hogy július 29-én feleségül ment a későbbi III. Károly királyhoz.

Diana hercegné első karácsonya a királyi családdal

Már várandós volt első gyermekével, Vilmos herceggel, és bár reggeli rosszulléttől szenvedett, Diana hercegné mégis időt szánt arra, hogy gondosan kiválasztott, drága ajándékokkal lepje meg az új családtagjait. Karácsonykor azonban „megalázva” érezte magát, amikor felfedezte, hogy a királyi család tagjai csak tréfás ajándékokat adtak egymásnak. Erre egy példa, hogy Diana egy kasmír pulóvert ajándékozott sógornőjének, Anna hercegnőnek, cserébe pedig egy vécépapírtartót kapott.

„Nagyon feszült volt a hangulat” – mondta Diana Mortonnak. „Tudom, hogy én adtam ajándékot, de arra nem emlékszem, hogy én valaha kaptam volna. Hát nem szörnyű? Én veszem az ajándékokat, Károly pedig aláírja a kártyákat. Félelmetes volt és kiábrándító. Semmi féktelen viselkedés, csak rengeteg feszültség és ostoba poénok, amelyeket a kívülállók furcsának találnának, és csak a bennfentesek értették. Az biztos, hogy én kívülálló voltam” — tette hozzá Diana.

Diana hercegné fodrásza, Richard Dalton is megerősítette, hogy Diana gyűlölte a karácsonyt Sandringhamben. A The Royals című könyvéhez Kitty Kelleynek azt mondta: „A hercegné egyszerűen gyűlölte, hogy a karácsonyt Sandringhamben kell töltenie. Azt mondta, hogy borzasztóan hideg volt, és az étkezésnek 3 órára véget kellett érnie. ‘Három óra van, ideje megnézni engem a tévében,’ mondta, utánozva azt, akire mindenki gondol. A királyi családnak néznie kellett a királynő karácsonyi üzenetét a tévében. Diana azt mondta, hogy ez egy parancs volt.” Ahogy Diana és Károly házassága egyre feszültebbé vált, karácsony esténként a magányos hercegné mindig felhívta egy közeli barátját. „Akárhányszor beszéltünk, minden a taktikáról szólt. Hogy mi legyen a következő lépés” — mesélte Diana barátja Tina Brownnak a The Diana Chronicles című könyvéhez. Diana hercegné rendkívül feszült sandringhami karácsonyi élményeit a 2021-es Spencer című film dramatizálta, ahol Kristen Stewart alakítja a hercegnőt, aki három napot töltött Sandringhamben 1991 karácsonyán. A gyötrődő Diana itt határozta el, hogy véget vet tönkrement házasságának. Ez volt az utolsó karácsony, amit Károly és Diana Sandringhamben töltöttek, mielőtt különváltak. 1992. december 9-én a walesi herceg és hercegné hivatalosan is elváltak, és Diana pár héttel később első karácsonyát töltötte távol fiaitól, Vilmos és Harry hercegtől.