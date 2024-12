Szabó András Csuti és Sudár Bianka már két éve alkotnak egy párt, és úgy tűnik, hogy a korkülönbség ellenére tökéletes közöttük a harmónia. Bius most az Instagram-oldalán vallott arról, hogy mennyire volt nehéz számára egy édesapával kapcsolatot kezdeni, sőt azt is bevallotta, hogy már megvannak a kedvenc babanevei.

Csuti barátnője, Sudár Bius bevallotta: már választott fiú és lány nevet is Fotó: SZL

Csuti gyerekei, Nina és Medox már nem is olyan picik, így biztosan nagy változás lehetett az életükben, amikor édesanyjuk után az apukájuknak is új párja lett. Szerencsére azonban remekül kijönnek egymással, annak ellenére, hogy kezdetben Bius is tartott kicsit ettől a felállástól.

Nem igazán tudtam, hogy mire számítsak, hiszen nem voltam még gyerekes férfival. Persze sok kérdőjel volt bennem, viszont az első pillanattól kezdve nagyon nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában. Egy pár találkozó után már nem volt kérdés

– írta Sudár Bianka Instagramon a rajongói kérdésére.

Csuti ismét apuka lehet?

A követőik nem titkolják, hogy már tűkön ülve várják, hogy mikor kerül sor a pár eljegyzésére, sőt egyesek szinte biztosak benne, hogy ez 2025-ben megtörténik. Azután pedig szerintük már a babára sem sokat kell várni. Ezek persze csak feltételezések, de úgy tűnik, a közös kutyus után talán már Bianka is készen állna a következő lépésre. Igaz, az újévi tervei között a gyerekvállalást még nem sorolta fel, de az biztos, hogy a babaneveken már gondolkozott, és nagyon határozott elképzelése van.

Elég gyakran változik, hogy mik a kedvenc neveim, de lánynevek közül nagyon tetszik az Emily most, fiúból meg a Bence

– írta.