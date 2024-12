"Nem akart megváltoztatni" - magánéletéről vallott Brandnyúl, rájuk a legbüszkébb

hot!: Ebben az időben ismerkedtél meg a zenetévés Kiss Orsival, Kisóval. Nem zavart titeket a kilenc év korkülönbség?

S.E.: Én 18 voltam, ő 27. Idősebb voltam a koromnál, nagyon gyorsan fel kellett nőnöm. Felnőttként éltem, nem kértem pénzt a szüleimtől. Mindketten ismertek voltunk, és a környezetünk nem tett megjegyzéseket ránk.

hot!: Hogy ismerkedtetek meg a feleségeddel?

S.E.: Szombathelyen elvégeztem az egyetemet, majd Budapesten marketingmenedzserként dolgoztam egy plázában. Ott volt ő is, és nagyon nem rokonszenvezett velem. Túlbuzgónak tartott, idegesítettem.

Talán az egyetlen volt a lányismerőseim közül, akinek „kimaradt” a No Thanx-es Erik: fogalma sem volt az életemnek arról a szakaszáról! Hosszabb ismeretség, közös munka után randevúra hívtam. És már az első alkalommal eldöntöttem: ő lesz a feleségem.

Rendeztem magam körül a kapcsolatokat, hogy ő legyen az egyetlen. Nem akart megváltoztatni – úgy fogadott el, ahogy vagyok. Nem az a fajta lány, aki percenként telefonál, hogy hol vagyok, menjek már haza. San Franciscóban kértem meg a kezét, az NBA-ben játszó Golden States Warriors kosárlabdacsapat meccsén. Az ottani barátaim segítettek: megjelent a kivetítőn, hogy „Akarsz-e a feleségem lenni?” Mindenki tapsolt, a győztes mérkőzés után az utcán is minket ünnepeltek a nézők. Harmincéves korom előtt szerettem volna apa lenni. Sikerült! Molli hatesztendős, Lola hároméves. Szenvedélyünk az utazás, nagyon sok helyre megyünk; szállodákban láttunk gyerek­disz­kókat, onnan jött az ötlet, hogy gyerekműsorokat kéne csinálni.

Így lett a postásból Brandnyúl

hot!: Közben Ausztriában is dolgoztál. Hogy jutott eszedbe hamburgert készíteni, leveleket kihordani?

S.E.: Egyszerűen: ott többet kerestem, nem is kellett sokat utazgatni, ott a kert végében a patak, azon túl a határ. A leveleket is szívesen vittem ki. Jó volt a fizetés, a nyugdíjasok megkínáltak kávéval, és sokszor kaptam borravalót is.