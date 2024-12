Két évet töltött börtönben a valóságshow-győztes, aki a rácsok mögött átértékelte az életét. Aurelio bent tudta meg, hogy édesapa lett, amikor szabadult, első útja kislányához vezetett. Azóta főállású apuka lett, összejöttek gyermeke édesanyjával, és most együtt készülnek a karácsonyra.

Aurelio és párja a családi fészekben fogadta a Borsot (Fotó: Bors)

Aurelio párja szerint mostanra összecsiszolódtak

A volt villalakó alig várja a Szentestét, amit az elmúlt két évben a rácsok mögött töltött. Aurelio azt mondja: el se hiszi, hogy idén már családfőként ül az ünnepi asztalhoz.

− A karácsony bent? A régi motorosok bent azt mondják, hogy minden nap olyan, mint a többi – mesélte a rácsok mögött töltött ünnepről Aurelio. − Ezt a részét én annyira nem tudtam elsajátítani, mert nekem nagyon nehéz volt a karácsony. Az jó volt, hogy Niki küldött be képeket, mert mindig küldött be levélben fényképeket, jó volt, hogy legalább látok egy karácsonyfát, meg ezt a miliőt, de bent borzalmasan nehéz. Alapvetően is nehéz egy olyan embernek, mint én, hogy szeretet nélkül kell bent élni az életet, de a karácsony, de az igazi büntetés odabent!

De idén már minden másképp van, mint az elmúlt két évben, hiszen Aurelio a családi fészek melegében, a szeretteivel, édesanyjával, párjával és kislányukkal készül az ünnepre. De az nem titok, hogy a szabadulása után kellett nekik egy kis idő Nikivel, hogy összeszokjanak. A gyönyörű édesanya először a Bors napilap kamerája előtt beszélt erről az időszakról. Azt mondja, azt hamar eldöntötték, hogy megpróbálnak családként együtt élni. Bár a kislányuk kezdetben megijedt Aureliótól, ma már elválaszthatatlanok.

Eleinte reggel, amikor felkelt Sofi, és őt látta meg először, akkor a lágy sírásból erős sírás lett. De ez is idővel enyhült és teljesen el is múlt… Amikor kijött, nagyon sok időt töltöttünk együtt és, kialakult újra ez a kapcsolat kettőnk között. és aztán megbeszéltük, hogy megpróbáljuk. Viharosak vagyunk néha, azért vannak konfliktusok, de ezek párpercesek. Ha kicsit összekapunk, két-három perc múlva valamelyikünk mindig bocsánatot kér. Nagyon nagy plusz, hogy mi előtte barátok voltunk, ismerjük jól egymást, így könnyebben kezelem, mintha egy teljesen idegen férfi lenne.

Az olaszos temperamentum nem okoz nagy viharokat a kapcsolatukban, sőt! De a rendetlenség annál inkább. Mert bár a sztárapuka a párja szerint kedves és romantikus, a rendmániáját meg kellett szokni.