Ambrus Attila: Az a dolgom, hogy a gyerekeimet valameddig még fölneveljem

Eltelt lassan harminc év, ebből a távlatból az ember már másképp látja a dolgokat. Az ego az dolgozott, a hormonokról nem is beszélve. Másrészről a hatalom és annak vágya is fontos volt, amit a pénz árán szereztem meg és valljuk be, egy átlag velem egykorú srác csak álmodozott arról az életről, amit én éltem. Néha kezembe kerülnek régi fotók és nézem az akkori énem – ég és föld a különbség. Nem azt mondom, hogy jobb ember lettem, de a koszon kívül talán más is ragadt rám. Most már sokkal szerényebben és visszafogottabban élek. Nekem az a dolgom, hogy a gyerekeimet valameddig még fölneveljem – ez motivál elsősorban. Valamint, hogy a családomat el tudjam tisztességesen tartani és nem az, hogy léhűtő módon éljek, mint korábban.