A kis Lajos herceg lebukott: ebben is Vilmos herceget utánozza

Az köztudott a trónörökös Vilmos hercegről, hogy rajongva szereti a focit, és gyerekkorától kezdve az Aston Villa csapatának szurkol. Amikor csak teheti, mindig meglátogatja a hazai mérkőzéseket, sőt az angol válogatottat is elszokta kísérni néha, mint az Európa Bajnokság során is. Bár néhány éve még egyedül jelent meg a lelátókon, az elmúlt években már idősebb fiát György herceget is megfertőzte a foci szeretetével, és ő is sokszor elkísérte az apukáját. Most azonban nem mindennapi dolog történt, megjelent a VIP páholyban a kis Lajos herceg is, aki ráadásul rögtön egy Aston Villa szurkolói sálat is a nyakába vett.

Vilmos herceg két fia is focirajongóvá vált, mint az apjuk /Fotó: Northfoto / Hot magazin

Ez azért is meglepő, mert korábban úgy tűnt, hogy György herceg sem feltétlen az apja kedvenc csapatának szurkol, azonban most először mind a három családtag együtt ment ki szorítani a csapatnak. Ráadásul úgy látszik, hogy mindannyian a Birmingham-i csapat színeit vették magukra a meccs előtt, mintegy elköteleződve a csapat mellett. A Mirror beszámolója szerint előfordulhat, hogy az Aston Villás sálat Lajos a bátyjától kapta karácsonyra, ugyanis egy olyan vintage darabról van szó, amelyet már 3 éve nem gyártanak a csapatnak az új szponzorok miatt.

