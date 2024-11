Vastag Tamás kirobbanó energiával lépett színpadra október 19-én, a Sztárban Sztár All Stars döntőjében, egy közös produkcióban. Legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy alig másfél héttel később már ahhoz is minden erejét össze kell szednie, hogy valahogy elvánszorogjon a mosdóig.

Vastag Tamás állapota napról napra rosszabbodott (Fotó: Máté Krisztián)

Az énekes a Borsnak mesélt arról, mennyire aggasztó állapotba került, miután október végén a három oltása ellenére újra elkapta a koronavírust. Kiderült: Tominál oxigénhiány lépett fel, kis híján lélegeztetőgépre került!

- Most kezdek magamhoz térni! A Sztárban Sztár All Stars döntője után körülbelül másfél-két héttel kezdődött minden, akkor lettem beteg. Elkaptam a Covidot, ám a szaglásom nem ment el, és az ízeket is éreztem. Viszont azt éreztem, hogy nagyon lázas vagyok, annak ellenére, hogy nem is volt lázam, csak hőemelkedésem. Jó, tudom, minden férfi elkezd végrendeletet írni, amikor lázas, és azt szeretné, hogy inkább papot hívjanak rá, mint orvost, de éreztem, hogy ez most más. Voltam már többször is beteg a koronavírus miatt, és minden oltásom megvan, ezért először azt hittem, ez csak egy egyszerű megfázás. Ám egyik este lefeküdtem aludni, és éjjel kettő óra környékén arra ébredtem, hogy negyven fokos lázam van

- kezdte a Borsnak Vastag Tomi, aki többféle gyógyszerrel is próbálkozott, ám a magas lázát semmi nem vitte le. Legfeljebb a hideg vizes priznic segített neki, de az csak egyetlen fokkal csökkentette a lázát. Az énekes ekkor felkereste a házi orvosát, aki egy algopyrin-injekciót adott be neki.

Vastag Tamás állapota egyre aggasztóbbá vált

Sokáig úgy tűnt, ez bevált, Tomi láza lejjebb ment, ám az igazi pokoljárás még csak eztán kezdődött.

- Minden napról napra rosszabb lett. A legrosszabb az erőtlenség volt, már abban elfáradtam, hogy elmentem vécére. Úgy voltam vele, hogy inkább visszatartom, várok két órát, és akkor megspórolok magamnak egy kínszenvedésekkel teli kört a mosdóba. A betegség a november elsejei hosszú hétvégén tetőzött nálam, ekkor ki-be járogattam a kórházba, mindig kaptam infúziót. Kiderült ugyanis, hogy felülfertőződtem tüdőgyulladással, arra kaptam antibiotikumot és egy hét után kezdett javulni az állapotom