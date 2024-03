Vastag Tamást a fulladástól féltették szülei: „Pengével az éjjeli szekrényükön aludtak, fel voltak készülve a gégemetszésre”

Vastag Tamás annyi műtéten esett át fiatalon, mint más egész élete során sem. A tehetséges énekes a napokban fedte fel, közel húsz operációja volt az évek során. Lapunknak most az is elárulta: szülei fel voltak készülve egy rizikós otthoni beavatkozásra is.

Vastag Tamás komoly betegségekkel küzdött korábban, mára ez csak felkészültté tette, nincs elkeseredve. (Fotó: Máté Krisztián)

Vastag Tamás szülei készenlétben voltak

Vastag Tamásnak a hangja a munkaeszköze, gyermekként azonban meggyűlt a baja a hangképző szerveivel.

− Borzasztóan horkolok, a szomszédok is fel fognak jelenteni csendháborodásért. Ez jellemző a családunkra, lágy nagyon a szájpadom – fogalmazott a Ridikül műsorában, azt pedig már lapunknak mesélte el, hogy az állapot súlyos kimenetelű is lehetett volna.

− Krupposak voltunk a testvéremmel, Csabával, összezáródhatott volna a légzőnyílás alvás közben.

A szüleink pengével az éjjeli szekrényükön aludtak, gyakorlatilag fel voltak készülve a gégemetszésre, ha az észlelik, hogy nem kap egyikőnk levegőt.

− Ez persze egy kicsit túlzás: Veszprémben nőttünk fel, a mentő pár perc alatt kiért volna, így valószínűleg nem kellett volna használniuk, lelkileg valójában nem voltak felkészülve erre. De biztos, ami biztos alapon, ott tartották – árulta el a Borsnak Tamás, aki gyermekkori betegsége ellenére olykor elcsábul, és nem veti meg a dohányzást.

„A dalírás is jobban megy, amikor nem arra koncentrálok"

− Senki sem hibátlan, mindenkinek van rossz szokása. Nálam ez egyfajta pótcselekvés, szeretem a rituálét, ami ezzel jár. Ilyenkor jobban tudok gondolkozni. A dalírás is jobban megy, amikor nem arra koncentrálok, hanem például rágyújtok vagy vezetek. Newton is csak leült, és akkor esett rá az alma – viccelődött. − Azt látom, hogy a legtöbb énekes dohányzik, de a hosszú távú terveim között persze szerepel a leszokás – fogadta meg a családapa.