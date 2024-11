"Nem tudok tovább küzdeni ezzel a méreggel" – visszautasította a kemoterápiát, hetei lehetnek hátra a népszerű tévés fodrásznak

A brit televíziózás egyik legendás hajformázója, Trevor Sorbie a This Morning nevű reggeli showban jelentette be, hogy már csak néhány hete lehet hátra, miután visszautasította a további kemoterápiás kezeléseket. A 76 éves tévés fodrász egy hónappal ezelőtt fedte fel, hogy bélrákot diagnosztizáltak nála, amely azóta átterjedt a májára is. A gyógyíthatatlan betegség lefolyási idejét egy-két hónappal még megtudták volna hosszabbítani a kezelésekkel, azonban Trevor Sorbie úgy döntött, hogy elutasítja ezt.

Trevor Sorbie-nak csak hetei lehetnek hátra az orvosok szerint Fotó: YouTube

Nem tudok tovább küzdeni ezzel a méreggel a testemben. Amikor megkérdeztem a nővérkét, hogy itt leszek-e még karácsonykor, akkor azt mondta: nem tudjuk, Trevor. Ez rendkívül bosszantott engem. Rák van a testemben, igen, de nem az agyamban, az agyam a motorom, és megyek, ha készen állok rá

– árulta el a férfi a műsor során. Sorbie arról is beszélt, hogy napok óta nem tud aludni a szteroidok miatt, amelyeket azért kapott, hogy csökkentsék a fájdalmat és a testében lévő gyulladást.

A tévés fodrász olyan sztárok frizurájával dolgozott korábban, mint Paul McCartney, Kylie Minogue, Robbie Williams, vagy éppen a megboldogult királynő II. Erzsébet.

A sztárfodrász korábban így nyilatkozott az állapotáról a DailyStarnak:

– Egy éjszaka sok vért vesztettem, ezért kórházba kerültem. Ott azt mondták, hogy bélrákom és pánikrohamom van. Ránéztem a feleségemre, Carole-ra és mindketten szótlanok maradtunk, nem tudtuk, hogy mit mondjuk, úgyhogy hazamentem és megittam egy nagy gin-tonicot.

A diagnózisa után jótékonysági szervezetére és az élet élvezetére koncentrált Trevor.

Minden napomat úgy akarom élni, hogy élvezem, amim van és a legtöbbet hozom ki belőle.

Megígérhetem, hogy dacolni fogok az orvostudománnyal. Ha a rák eléri az agyamat, akkor elfogadom. De addig én vagyok a felelős a helyzetemért és a saját feltételeim szerint fogok élni!