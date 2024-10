Tragikus, ami a hatszoros kerékpározó olimpiai bajnok, Sir Chris Hoy családjában történik. A 48 éves skót sportoló elárulta, nem elég, hogy ő végső stádiumú rákos beteg, de mint kiderült, felesége, Sarra is súlyos betegségben, szklerózis multiplexben szenved. Chrisnek az orvosok 2-4 évet adtak, miután prosztatarákja már a csontjaira is átterjedt. Nem elég azonban ez a fájdalom, most más Sarra szintén gyógyíthatatlan állapota is beárnyékolja mindennapjaikat.

Sokkoló diagnózist kapott felesége. Fotó: Pexels

Chris saját önéletrajzi könyvében vallott arról, mit is érzett abban a pillanatban, amikor kiderült Sarra betegsége. Mint írja, egy decemberi estén omlott össze teljesen az élete. Lefektették két gyermeküket aludni, majd mikor ők is nyugovóra tértek, Sarra felé fordult az ágyban és komoly arccal közölte vele, mondania kell valamit.

Egyből tudtam, hogy valami nagy baj van, mert Sarra mindig, minden helyzetben erős. Akkor azonban alig bírta elmondani, amit akart. Megkérdezte, emlékszem-e az ultrahangos vizsgálatra, amire nemrég ment. Közölte, ott szklerózis multiplexet állapítottak meg nála. Rögtön összetörtem. A hír is fájt, és az is, hogy nem voltam mellette, amikor megkapta a diagnózist. Borzalmas volt belegondolni, hogy azért nem mondta el korábban, hogy engem védjen, ezért egyedül kellett feldolgozza a hírt

- írja Chris hozzátéve, hogy még ezt követően is Sarra volt az, aki nyugtatni kezdte őt, hogy minden rendben.

Az olimpiai bajnokot azonban ez nem hatotta meg, hiszen annyi tervük volt még a jövőre nézve két gyermekük oldalán. Történetüket hallva Sarra rengeteg bátorító üzenetet kapott, írja a Metro.