Fia tudatta a tragikus hírt: elhunyt a legendás zenész

Szörnyű tragédia történt: elhunyt Vic Flick, a legendás James Bond-film főcímzenéjének ikonikus gitárosa, miután elveszítette az Alzheimer-kórral folytatott harcát.

Elhunyt Vic Flick gitáros Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Fia, Kevin a közösségi médiában jelentette be, hogy a népszerű gitáros 87 éves korában életét vesztette. Vic olyan neves zenekarokkal és előadókkal dolgozott együtt, mint a Beatles, Tom Jones, a Bee Gees, Eric Clapton, Jimmy Page és Cliff Richard.

A népszerű zenész állítólag 6 fontot kapott azért, hogy felvegye Monty Norman főcímdalát az első James Bond-filmhez, a Dr. No-hoz. A zenét 1962-ben rögzítették, és világszerte ismertté vált. A hírhedt gitárt - amely a dalban is felcsendül - később az ohiói Rock and Roll Hírességek Csarnokában állították ki.

Vic 2013-ban életműdíjat is kapott a Nemzeti Gitármúzeumtól. Úgy üdvözölték akkor, mint „a világ egyik legnagyobb gitárosa”.

Büszkék voltunk a vele való kapcsolatunkra. Hiányozni fog nekünk

- nyilatkozta egy szóvivő a szomorú hír hallatán.

Vic számos más 007-es alkotásban is közreműködött, többek között Shirley Bassey 1964-es Goldfinger című filmjének főcímzenéjében is - írja a The Sun.