Sötét titok a múltból: kiderült, mi volt II. Erzsébet királynő szívfájdalma

II. Erzsébet királynő 2022-ben hunyt el a Balmoral kastélyban. Amikor a királyi család tagjai megtudták, hogy már nincs sok ideje hátra, igyekeztek elbúcsúzni tőle, Károly azonban kifejezetten kérte, hogy Meghan Markle ne látogassa meg a királynőt. Élete utolsó éveiben nem, de eleinte II. Erzsébet jó kapcsolatot ápolt Harry választottjával...

Meghan mindent megváltoztatott / Fotó: Anadolu via AFP

Egy királyi szakértő, Richard Eden fedte fel, hogy a néhai királynő melegen üdvözölte Meghant a királyi családban, amikor az egykori színésznő elkezdett randevúzni Harry herceggel. A bennfentes szerint úgy látta, Meghan „friss levegőt hozhat” és „nagy értéket képviselhet a monarchia számára”. Hozzátette, a királynő gyorsan integrálta is őt a királyi családba, aminek részeként több eseményre is meghívta. Ez is azt mutatta, hogy Őfelsége értékelte Meghant, és azt akarta, hogy a család teljes jogú tagjaként tekintsenek rá.

Azonban kevesebb mint két évvel azután, hogy Harry és Meghan összeházasodtak, bejelentették, hogy elhagyják az Egyesült Királyságot, és az Egyesült Államokba költöznek, valamint lemondanak királyi kötelezettségeikről. Ez sokkolta a királynőt és a rajongókat is világszerte, és olyan eseménysorozatot indított el, amely komoly kihívások elé állította a királyi családot. Eden szerint a nehézségek gyökere Meghan viselkedésében keresendők, amely az esküvőt megelőző időszakban mutatkozott meg. Feszültségforrás volt például, hogy Meghan fehér esküvői ruhát választott, annak ellenére, hogy második házasságát kötötte. Komolyabb aggodalmat keltett az is, hogy mikor a királynő felajánlotta tiarakollekcióját, konfliktus alakult ki Meghan és Angela Kelly, a királyi öltöztető között. A királynő későbbi éveiben tett őszinte erőfeszítései már nem vezettek tartós harmóniához - írja a Mirror.