Megdöbbentő fordulat a Séfek Séfe konyháján! Folytathatja a versenyt a kieső

Meghatóan végződött a mai Séfek Séfe vége. Bár nem ugyanabban a csapatban versenyeztek, két jó barát állt a séfek és Ördög Nóra előtt a kiesés szélén, Fülöp Zoltán és Szabó Gábor.

A Séfek Séfe versenyzője óriási lehetőséget kapott (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe mindig tartogat meglepetéseket

Végül utóbbinak ért véget a verseny.

Összedőlt bennem minden, ezért küzdöttem, tepertem, izzadtam, mindent beleadtam, és sajnos eddig jutottam.

Nagyon hálás vagyok a séfeknek, hogy velük dolgozhattam, Frigyes séfnek a sok jó tanácsáért. Teljes mértékben megértem, hogy miért állok itt. Büszke vagyok a csapattársaimra és hogy ilyen embereket ismerhettem meg itt. Arra, hogy részt vehettem ebben a világban, és hogy mennyit tanulhattam belőle – mondta csalódottan a piros csapat szakácsa búcsúzásakor.

Zoli szomorúan érkezett vissza a konyhára a még bentlévő séfjelöltekhez, mindenki megdöbbent attól, hogy végül Gábor tányérja sikerült a legrosszabban, és neki kellett távoznia a versenyből. A műsorvezető váratlan bejelelentést tett, és egy olyan ajánlattal állt elő, ami a Séfek Séfe történelmében csupán egyszer fordult elő. Biztosan emlékeznek a tavalyi évad kék versenyzőjére, Gajdos Dávidra, aki azért esett ki, mert túl sok időt áldozott versenytársa megsegítésére, ezért a saját ételébe kevesebb energiát fektetett, és az ő tányérja bizonyult a legrosszabbnak. Azon a napon a szerencse tematikában dolgoztak, így a szakács kapott még egy lehetőséget: két boríték közül választhatott, egyik a visszatérést, míg a másik a játéktól való biztos búcsúzást jelentette. Dávid szerencsés kezének köszönhetően jól választott, így visszatérhetett a konyhára.

Déjá vu érzése lehetett a nézőknek, ugyanis ma szinte pontosan ugyanaz történt, mint egy évvel korábban. Miután Ördög Nóri kihirdette, hogy Gábornak ért véget a verseny, komoly lehetőséget tárt a séfjelölt elé.

– Gábor, nagyon megszerettek a többiek, egy igazi szív-lélek tagja vagy ennek a közösségnek.

Egy legénybúcsún az szokott történni, hogy a haverok, a barátok összeállítanak mindenféle meglepetéseket, ugratós dolgokat, és szeretnék felajánlani egy lehetőséget.

Vegyük úgy, hogy most egy legénybúcsún vagyunk, te vagy a vőlegény, van itt két boríték a kezemben, amiből az egyik, de csak az egyik azt jelenti, mégis folytathatod a versenyt. Mert egy legénybúcsún is történhetnek váratlan dolgok. A séfek is egyetértettek abban, hogy a mai ételek voltak olyan színvonalon, hogy ezt az esélyt megadhatjuk ennek a dolognak. Innentől nem kicsit már a szerencsén múlik – mondta Nóri, majd Gábor felé nyújtva a borítékokat arra kérte, hogy válasszon.