Sean Penn visszatért önpusztító függőségéhez

A 64 éves színész-rendező Párizs utcáin sétált a moldovai Valeria Nicovval, miután Madridban vakációztak. Az ezüst hajú sztár a múlt hónapban jött össze a modellként is dolgozó színésznővel. Hol kézen fogva, hol egymást átkarolva andalogtak. De néha megálltak csókolózni is Sean Penn két cigije közti szünetekben. Pedig a kétszeres Oscar-díjas 24 éve abbahagyta a dohányzást.

Seannak nemcsak az aktuális párja a szenvedélye (Fotó: Profimedia)

Kétgyerekes családapaként ideje, hogy ne legyek ennek a hülyeségnek a rabja!

– fogadta meg 40. születésnapján Penn a The Guardiennek, ám úgy tűnik, visszatért rossz szokásához - írja a hot! magazin

Nemcsak a cigi Sean Penn mumusa

Egy időben voltak alkoholgondjai, gyakran dühkitörései, még a börtönt is megjárta. Amiatt lett vége a kapcsolatainak is, mert a függőségeit helyezte a szerettei elé. Háromszor nősült, második exétől van két gyermeke. 2022-es válása után a Vámpírnaplók sztárjával, Nathalie Kelley-vel járt, tavaly Olga Korotya­jeva ukrán színésznő volt soron, most Valeria Nicov a favorit. A hét nyelven beszélő, egészségtudatos szépség vajon mikor undorodik meg Penn bagó szagú leheletétől?

– Ha valaki napi nyolc szál cigit szív, az már sok. És én ezen is túlteszek: négy csomaggal szívok – árulta el a Daily Mailnek a rosszfiú.