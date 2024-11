Nincs több titok, végre kiderül, ki Palik László titokzatos szerelme

A közönség alig várta, hogy Palik László visszatérjen a TV2 képernyőjére és a Legyen Ön is milliomos! című műsorban ismét brillírozzon. Az első rész fogadtatása egyöntetűen pozitív volt, a közönség imádta, a kritikusoknak is tetszett. Pedig László maga is bevallotta, hogy nagyon izgult, kíváncsi volt, hogyan reagálnak a nézők az ő – és persze a műveltségi vetélkedő – visszatérésére.

Ez az izgalom pedig minden bizonnyal otthon is érezhető volt, ugyanis a műsorvezető nem egyedül tölti a mindennapjait. Mindezt a TV2 Titkok Ramónával című műsorában is árulta el, amikor korábbi felesége, Marsi Anikó – aki egyébként később játékosként szerepel majd a Legyen Ön is milliomos!-ban – került szóba.

– Azt látom a két fiunkon Anikóval, hogy annak köszönhetően, hogy mi békében, barátságban különváltunk egymástól, köszönjük szépen, a fiaink rendben vannak. Talán ez a legfontosabb. Ő is megtalálta a párját, én is megtaláltam a páromat, évek óta kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek, minden jó – mondta Palik, aki nagyon röviden az origo.hu-n is mesélt a magánéletéről. – Rengeteget sportolok, élem a hétköznapi, csöndes magánéletemet a gyermekeim bűvkörében, a párommal és az ő kisfiával. A mi életünkben lényegében a gyerekek, a sport és a munka van a középpontban, másra nem is maradna igazán idő, ha nagyon akarnánk, akkor sem.

Holnap minden kiderül – Palik László megmutatja a szerelmét

Mindeddig azonban néhány dolgot homály fedett: többek között azt, hogy ki az a titokzatos nő, aki mellett megtalálta a boldogságot Palik, ki az, aki erős hátteret biztosít számára a mindennapokban. Most viszont minden kiderül, a szerdai hot! magazin és a Borsonline hasábjain először lesz látható László párja, az a társ, aki kiegészíti, támogatja a szerelmét.

– Nem nagyon visszük haza a munkánkat, ha nyugalom van körülöttem, az segít a legtöbbet, és körülöttem nyugalom van. Nyugalomból indulok el reggel, és nyugalomba érek vissza este. És ez nagyon fontos – árulja el Palik László a friss hot! magazinban.

Reggel tehát lehull a lepel, hosszú évek után végre a nyilvánosság előtt is megmutatja a kedvesét a televíziós, aki mindeddig óvta a magánéletét. Most eljött az idő, a szerelmesek elmesélnek mindent arról, hogyan és mikor ismerkedtek meg, azt sem titkolják többé, hogyan élnek, és hogy merre tart a közös utuk! Palik László párjával együtt hamarosan a hot!-ban!