Orosz Barbara: „A férjem sosem akart kalitkába zárni”

Tavaly márciusban ment férjhez Orosz Barbara, aki szerint akkor működhet jól egy kapcsolat, ha a két fél teljes mértékben lezárta a múltját. Orosz Barbara és francia férje pedig ezen elv szerint él.

Orosz Barbara francia férje elhozta a változást az életében (Fotó: hot! magazin)

– Minden eddigi kapcsolatomat igyekeztem szépen és időben lezárni, hogy ne bántsak meg senkit. Számomra az elköteleződés mindig nehezen ment. Sokáig nem voltam rá kész.

Nem is áltattam ezzel senkit.

Szabad madárnak születünk, de amikor a férjemet megismertem, valami történt. Rögtön azt éreztem, hogy itt áll előttem egy bátor, intelligens, érzékeny férfi, aki valahogy más, egészen különleges. Most is látom ezt abban, ahogyan szeret, gondoskodik rólam, és a nehéz pillanataimat megközelíti a figyelmességében, a kommunikációnkban – kezdte a hot! magazinnak. – A munkája miatt 2 havonta találkozunk, és ez másfél évig lesz még így, de ezt az időszakot is megtöltjük tartalommal.

A kezdetekben voltak kérdőjelek Orosz Barbara francia párjával kapcsolatban

Orosz Barbara férjével az első randevújuk óta összetartozik, a távolság miatt pedig a kapcsolatuk első felében merült csak fel benne az, hogyan működik majd a kapcsolatuk.

Orosz Barbara esküvője csodálatos volt (Fotó: hot! magazin archív)

– Számára ez nem volt kérdés; teljes határozottsággal nyugtatott meg, hogy ketten bármilyen akadályt leküzdünk, mert egymásnak vagyunk teremtve. Én is így érzem.

A műsorvezető kevésbé hisz abban, hogy létezik szerelem első látásra, viszont abban nagyon is, hogy két ember egy pillanat leforgása alatt érzi, hogy okkal sodorta őket egymás elé az élet.

– Pontosan ezt éreztem akkor, amikor először a férjem szemébe néztem.

Ez vezetett a házassághoz és egy szeretettel teli erős szövetséghez

– mosolyodott el. – Engem a sérülékenység sokkal jobban vonz, mintha valaki megpróbálja elrejteni az érzéseit. Szerintem az elbizonytalanodással sincs semmi baj, ha megfelelően tálaljuk. Ha felvetődik egy probléma és mindkét fél dolgozni akar a megoldásán, azzal lehet valamit kezdeni.

Ugyanazokat az elveket vallja Orosz Barbara Florral

Barbi a házasságában sem felejti el, milyen ember valójában. Hű maradt önmagához, és azt is elengedhetetlennek tartja, hogy a férje is ugyanígy érezze magát.